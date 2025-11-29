Entre Ríos y Santa Fe sellan un acuerdo histórico para ordenar y proteger la pesca en el río Paraná
Las provincias de Entre Ríos y Santa Fe concretaron por primera vez un marco común de regulación pesquera, materializado en una resolución conjunta que fija criterios, límites y vedas para la actividad en el río Paraná. Se trata de un acuerdo inédito, destinado a ordenar la pesca, garantizar su sostenibilidad y proteger la fauna ictícola.
El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, destacó que “desde ambas márgenes del río trabajamos juntos con un objetivo definido por los gobernadores, que es la defensa del recurso natural”, y remarcó que el nuevo esquema avanza hacia un modelo sostenible, construido en diálogo con todos los sectores involucrados.
A su vez, el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, celebró la coordinación binacional al afirmar que “contar con una resolución construida junto a Entre Ríos es clave; una medida coordinada siempre es más eficaz que una acción aislada y nos permite proteger la biodiversidad del Paraná con reglas comunes y sostenibles para todos los actores del sector”.
El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, subrayó que la articulación entre ambas provincias permite ordenar la actividad y darle sostenibilidad en el tiempo, fortaleciendo a todo el sector y resguardando un recurso esencial para la economía regional y para vincularse con mercados internacionales.
Medidas adoptadas
La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos estableció hasta el 31 de diciembre un cupo de extracción de 600 toneladas para la especie sábalo y el denominado pescado de línea.
Además, se dispuso la prohibición de la pesca comercial y el acopio los sábados, domingos y lunes, así como los feriados nacionales y provinciales.
La asignación específica de cupos será realizada por la propia Dirección, considerando las características particulares de cada solicitante.
La resolución también establece que la pesca deportiva en aguas del Paraná deberá realizarse con devolución inmediata de las piezas capturadas. En cuanto a la pesca comercial, la veda regirá entre el 20 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026.
Por otro lado, se recuerda que continúa vigente la veda de pesca comercial del dorado, según la Ley Nº 11.174, y que está prohibida la pesca de surubí bajo cualquier modalidad desde el 15 de agosto al 15 de marzo de cada año.