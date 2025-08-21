Entre Ríos y Santa Fe lanzan la Copa Túnel Subfluvial Femenina para potenciar el fútbol regional
Con el impulso del Gobierno de Entre Ríos, la Copa Túnel Subfluvial Femenina se presenta como un certamen histórico que une a Santa Fe y Paraná, promoviendo la integración regional y fortaleciendo el crecimiento del fútbol femenino.
La presentación oficial del torneo se realizó en Paraná, reafirmando el compromiso del gobierno provincial, liderado por el gobernador Rogelio Frigerio, y de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, con el deporte y la equidad de género.
El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó: “Con el acompañamiento del gobernador Frigerio y del secretario general Colello, apoyamos con entusiasmo este evento compartido entre dos provincias, unidas por el túnel subfluvial. Tras el éxito del torneo masculino, es una enorme alegría acompañar esta primera edición femenina”.
Desde Santa Fe, Claudia Giacone, representante de la Región Centro, subrayó que “la integración entre nuestras provincias cada vez es más fuerte y profunda, también en el deporte. El fútbol femenino necesitaba ser protagonista y hoy lo conseguimos gracias al esfuerzo de las ligas”.
Por su parte, Jorge Chemes, titular del Ente Región Centro Entre Ríos, resaltó: “Además de la unión física que nos da el túnel, este torneo refleja la unión institucional que nos permite crecer juntos y proyectar nuevas oportunidades a través del deporte”.
La presentación también contó con la participación de Alejandro Schneider, presidente de la Liga Paranaense de Fútbol, y Leandro Birollo, titular de la Liga Santafesina de Fútbol, quienes destacaron el trabajo conjunto y la responsabilidad asumida para la organización del campeonato.
La Copa Túnel Subfluvial Femenina comenzará el 24 de agosto con la participación de 16 equipos —ocho de Paraná y ocho de Santa Fe— y se disputará bajo el formato de eliminación directa con cruces a partido único, extendiéndose hasta el 5 de octubre, fecha prevista para la final.