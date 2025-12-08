Entre Ríos y Santa Fe implementan una regulación conjunta para la pesca en el río Paraná
Los Gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe anunciaron la puesta en vigencia de sus resoluciones complementarias para regular de manera coordinada la actividad pesquera en el río Paraná, con un esquema común orientado a la sostenibilidad ambiental, el cuidado de la fauna ictícola y la protección del trabajo de los pescadores artesanales.
El acuerdo representa un avance inédito en materia de preservación de los recursos naturales. El deterioro del río Paraná dejó de ser una advertencia y se transformó en una realidad crítica: desde la bajante histórica de 2020, los niveles no se recuperan y los informes técnicos confirman un escenario de estrés ambiental persistente. Según el proyecto de Evaluación Biológica y Pesquera, apenas seis de cada 100 sábalos alcanzan la talla reproductiva, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un trimestre con lluvias por debajo de lo normal, lo que prolonga la vulnerabilidad del ecosistema.
Ante este panorama, los gobiernos provinciales coincidieron en la necesidad de ordenamiento, reducción de la presión extractiva, controles efectivos y criterios uniformes entre jurisdicciones. La articulación permitió revisar normativas, igualar procedimientos y alinear medidas que, tomadas en forma aislada, pierden eficacia.
Además de aportar previsibilidad y protección del recurso, la iniciativa constituye un punto de partida para una gestión conjunta del Paraná. Desde ahora, equipos técnicos de ambas provincias evaluarán trimestralmente la evolución del recurso y coordinarán decisiones para garantizar un modelo sostenible y equilibrado, acorde a las realidades de las comunidades pesqueras del Litoral.
En el marco de esta política, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos reiteró la vigencia del cupo de extracción de 600 toneladas para sábalo y pescado de línea hasta el 31 de diciembre. También se mantiene la prohibición de la pesca comercial y el acopio los sábados, domingos y lunes, además de los feriados nacionales y provinciales.
Las autoridades remarcaron que la asignación de cupos será individual y evaluada caso por caso. A su vez, establecieron que la pesca deportiva deberá realizarse con devolución inmediata, mientras que la pesca comercial entrará en veda del 20 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.
Asimismo, se recordó que continúa vigente la veda comercial del dorado según la Ley N° 11.174, y la prohibición de pescar surubí bajo cualquier modalidad entre el 15 de agosto y el 15 de marzo de cada año.