Entre Ríos y Montevideo firmaron una carta de intención para potenciar el turismo entre ambos destinos
El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos cerró en Montevideo una agenda de tres días con la firma de una carta de intención con la Asociación Turística de Montevideo, orientada a impulsar una agenda común de promoción e intercambio entre ambos destinos.
La acción promocional se desarrolló en la capital de la República Oriental del Uruguay y concluyó con una jornada institucional que incluyó presentación del destino ante medios de comunicación y operadores turísticos, un encuentro con el sector y la suscripción del acuerdo de cooperación.
Durante el encuentro, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó el enfoque de la política turística provincial: “En este siglo XXI el turismo propone experiencias, el turista quiere interactuar y ser parte”, introdujo.
En ese marco, Satto subrayó el trabajo articulado en el territorio: “De eso se trata el trabajo que llevamos adelante con cada uno de los casi 70 destinos de la provincia, organizados en diez microrregiones con identidad propia”, remarcó.
Y enfatizó el valor de la presencia entrerriana en Uruguay: “Qué lindo es estar en Montevideo vendiendo Entre Ríos para que en el Uruguay se valore la posibilidad tan cercana de hacer turismo”, expresó.
Por su parte, la directora de Turismo de Montevideo, Karina Fortete, puso el acento en la construcción conjunta y en la oportunidad que representa la cercanía entre ambos territorios: “Los turistas muchas veces buscan combinar destinos y esta cercanía, que es geográfica pero también cultural, es una enorme oportunidad”, señaló.
En esa línea, Fortete llamó a proyectar nuevas acciones: “Que este acuerdo sea el inicio de muchas acciones”, exhortó.
También intervino el embajador argentino en Uruguay, Alan Beraud, quien remarcó el vínculo sostenido entre ambas orillas y afirmó que “el corredor del río Uruguay es turismo de ida y vuelta”, al destacar el flujo permanente de visitantes entre ambos países.
A su turno, el director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, Camilo Benítez, definió a Entre Ríos como “una provincia hermana” y destacó el rol del turismo como dinamizador de la economía regional, en el marco de la cooperación institucional sellada en la capital uruguaya.
La jornada contó con la participación de destinos entrerrianos de la costa del Uruguay y del Paraná, entre ellos Federación, Concordia, Colón, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano, Victoria, Rincón del Doll, Laguna del Pescado y Villa Libertador San Martín, que acompañaron la presentación institucional.
Estas localidades acercaron su oferta turística a operadores y medios uruguayos, junto con la entrega de productos regionales, reforzando la estrategia de posicionamiento de Entre Ríos en una de las principales plazas emisoras de visitantes hacia la provincia.
De este modo, Entre Ríos completó en Montevideo una agenda de tres días que combinó promoción en territorio, presencia institucional y vinculación con el sector turístico, con el objetivo de consolidar el intercambio y el crecimiento de la actividad en ambos destinos.