Entre Ríos y la OPS coordinan la implementación del programa mhGAP para fortalecer la salud mental
El gobernador Rogelio Frigerio, junto al ministro de Salud, Daniel Blanzaco, recibió este jueves a la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Eva Jané Llopis, para avanzar en la implementación del Programa de Acción Global para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP) en Entre Ríos.
En la reunión, desarrollada en Casa de Gobierno, también participaron la encargada de Gestión de Programas y Alianzas de la OPS, Cecilia Marzoa, y el director general de Salud Mental de la provincia, Esteban Dávila, en el marco de una agenda centrada en el fortalecimiento del primer nivel de atención.
El mhGAP es una estrategia orientada a robustecer la atención primaria y mejorar el abordaje de la salud mental, especialmente en los servicios que no cuentan con especialistas en la materia.
En ese contexto, el ministro Daniel Blanzaco agradeció la presencia de la OPS en Entre Ríos y subrayó la relevancia de este trabajo conjunto. “Entendemos que la complejidad de la salud mental, los consumos problemáticos y la prevención del suicidio requieren de un abordaje que nadie puede realizar de forma aislada”, sostuvo.
Y amplió: “El trabajo colaborativo con organismos internacionales como la OPS nos permite jerarquizar nuestras redes locales y dotar de herramientas precisas a los equipos del primer nivel de atención, como es la estrategia mhGAP. Esto es lo que le presentamos al gobernador”, remarcó Blanzaco.
El programa mhGAP impulsa capacitaciones destinadas a profesionales de la salud, fundamentalmente a quienes se desempeñan en el primer nivel de atención y no están especializados en salud mental, donde se brindan recomendaciones para el abordaje de primera línea de los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias.
Por su parte, Eva Jané Llopis valoró el rol de la provincia en esta agenda. “Destacamos el compromiso de la provincia, que no solo pone este tema en agenda, sino que busca fortalecer el abordaje interdisciplinario en el primer nivel de atención”, indicó.
Enseguida agregó: “Desde la OPS acompañamos esa tarea con nuestro programa mhGAP, entre otras líneas de cooperación técnica. Ha sido una reunión muy productiva”, enfatizó la representante del organismo internacional.
Al analizar el contexto regional, Jané Llopis advirtió sobre la gravedad del escenario actual. “Las Américas es la única región donde se ha observado un aumento del suicidio. Asimismo, padecimientos como ansiedad y depresión aumentaron el primer año de la pandemia alrededor de un 30 por ciento y desde entonces todavía no se han vuelto a recuperar niveles prepandémicos”, alertó.
En el marco de la visita de las representantes de la OPS, se concretó además una reunión de trabajo con el equipo técnico de las direcciones generales de Salud Mental, del Primer Nivel de Atención y de Hospitales, en la que intervino de manera virtual, por la OPS, el referente de Salud Mental Matías Irarrázaval.
Allí, se acordaron los pasos a seguir para la implementación de la estrategia mhGAP en Entre Ríos, en particular lo referido a la capacitación de referentes provinciales, quienes luego replicarán y socializarán la propuesta en los centros de atención primaria de la salud.
Finalmente, se definió una agenda compartida entre la provincia y la OPS para dar continuidad a las acciones y consolidar un trabajo interdisciplinario y sostenido en salud mental, con foco en el primer nivel de atención y en la articulación con los equipos locales.