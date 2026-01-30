Entre Ríos y el Túnel Subfluvial avanzan en un plan de modernización y eficiencia
Con el objetivo de optimizar el funcionamiento diario del Túnel Subfluvial, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, y el director del Ente Interprovincial, Aníbal Vergara, mantuvieron un encuentro de trabajo orientado a fortalecer la colaboración institucional y avanzar en la modernización.
Durante la reunión, Vergara recibió a Gainza para generar un espacio de intercambio estratégico sobre la infraestructura del Túnel, los procesos operativos, los servicios para los usuarios, la modernización tecnológica y la proyección institucional del viaducto.
Gainza destacó su disposición a trabajar de manera coordinada con las distintas áreas del Ente, con el fin de mejorar la operatividad cotidiana. Por su parte, los responsables del Túnel Subfluvial detallaron el funcionamiento de cada sector, lo que permitirá elaborar un diagnóstico preliminar y, a partir de allí, diseñar una planificación que responda a las necesidades del Ente.
El Túnel Subfluvial, con 56 años de historia, ha debido adaptarse a los avances tecnológicos a lo largo del tiempo. Por ello, se subrayó que la modernización debe ser gradual, buscando prolongar la vida útil de la infraestructura y elevar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.
La colaboración entre el Gobierno de Entre Ríos y el Ente Interprovincial del Túnel Subfluvial es clave para alcanzar estos objetivos. En este marco, la visita de Emanuel Gainza se destacó como un paso importante hacia la eficiencia y la modernización del viaducto.