Entre Ríos y Alemania profundizan su cooperación para fortalecer la resiliencia climática y el desarrollo rural
En el marco del proyecto internacional “Factores Climáticos y Pobreza Rural: Resiliencia para el Desarrollo”, autoridades provinciales mantuvieron una reunión clave con representantes de las organizaciones alemanas VKL e ILD, junto al equipo de gestión de la Red 127 y 12. El encuentro se desarrolló como parte de la agenda oficial de la misión extranjera, que se encuentra en la provincia para avanzar en la planificación de acciones conjuntas en territorios vulnerables.
La mesa de trabajo contó con la presencia de la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Bocho; y la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Lelia Recalde. Según indicaron, el objetivo es coordinar las acciones que se implementarán en los departamentos del centro-norte entrerriano, que incluirán encuentros institucionales y recorridos por experiencias productivas locales.
Los representantes alemanes destacaron el compromiso del gobierno provincial y el carácter interinstitucional de la Red 127 y 12, que reúne a más de 50 gobiernos locales, además de organismos como INTA, INTI, SENASA, universidades, organizaciones productivas y entidades de la sociedad civil.
Durante la semana, la delegación continuará con un cronograma de visitas a cooperativas, productores y mesas locales de gestión en Federal, Feliciano, Cerrito y Hernandarias, además de reuniones con el sector privado.
Un proyecto de impacto territorial
El proyecto, recientemente aprobado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), prevé un financiamiento de 650 mil euros, que permitirá profundizar el trabajo que la Red 127 y 12 desarrolla desde hace más de 15 años para fortalecer a pequeños productores, mejorar capacidades locales y promover la adaptación frente a contingencias climáticas.
El financiamiento se estructurará con un 75 por ciento aportado por el BMZ, un 15 por ciento de contribuciones de empresas entrerrianas nucleadas en el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) —administradas por la Fundación del Banco de Entre Ríos—, y un 10 por ciento proveniente de las organizaciones alemanas VKL e ILD.
Esta cooperación —de larga data— ya ha dejado resultados concretos. Entre 2019 y 2023, se realizaron más de 600 capacitaciones, casi 600 inversiones directas y 71 créditos, además de impulsar una fuerte participación de jóvenes y organizaciones rurales. Esto consolidó un modelo de gestión territorial reconocido a nivel nacional e internacional.