Entre Ríos volvió al mercado internacional y colocó deuda por 300 millones de dólares tras casi una década
La provincia de Entre Ríos retornó al mercado internacional de capitales después de casi 10 años y concretó una primera emisión por 300 millones de dólares, una operación que permitirá refinanciar vencimientos, cancelar pasivos más costosos y ordenar el perfil de la deuda, mejorando la liquidez y la previsibilidad financiera para los próximos años.
Este jueves, la provincia realizó una exitosa colocación en el mercado internacional de deuda, en el marco de los límites autorizados por la Legislatura mediante la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.
La estructura del bono contempla una vida promedio de seis años, con un cupón anual del 9,55 por ciento y pagos semestrales. En cuanto al capital, los vencimientos se distribuyen en 33,33 por ciento en 2031, 33,33 por ciento en 2032 y 33,34 por ciento en 2033.
En términos de rendimiento, el título fue emitido con una prima de 6,18 por ciento sobre un bono soberano de Estados Unidos de similar duración, lo que implica una mejora de 50 puntos básicos respecto al spread convalidado en la emisión de 2017.
Además, la operación incluye una oferta de recompra y/o canje dirigida a los tenedores actuales del bono ERF28, cuyo resultado se conocerá este viernes.
La emisión internacional tiene como finalidad principal refinanciar el título vigente y cancelar pasivos en pesos de mayor costo y con vencimientos de corto plazo, lo que permitirá aliviar compromisos financieros inmediatos.
En síntesis, la estrategia financiera reconfigura el perfil global de vencimientos de la provincia, otorgándole una estructura más equilibrada en el tiempo, con impacto positivo en los márgenes de liquidez y en la reducción de la presión sobre los servicios de deuda, marcando una mejora respecto al esquema heredado por la actual gestión.