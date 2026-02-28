Entre Ríos tendrá pabellón propio en Expoagro 2026 con más de 20 empresas
Por segundo año consecutivo, el Gobierno provincial contará con un pabellón institucional en Expoagro, donde firmas entrerrianas vinculadas al campo, la industria y los sectores de ciencia y tecnología presentarán sus productos y servicios. La exposición agroindustrial más importante del país se extenderá durante cuatro días.
La edición 2026 de la mayor muestra a cielo abierto de América del Sur se realizará del martes 10 al viernes 13 de marzo en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, ubicado sobre la ruta nacional 9, kilómetro 225.
Durante el evento se exhibirán las últimas innovaciones en maquinaria agrícola, semillas, ganadería, fitosanitarios y servicios para la agroindustria. El pabellón de Entre Ríos funcionará del martes 10 al jueves 12 de marzo de 8.30 a 18.30, mientras que el viernes 13 abrirá de 8.30 a 15.
Entre las empresas entrerrianas que ya confirmaron su participación se encuentran Stylo Camión, plataforma logística para camiones; Gross, dedicada a remolques y construcciones modulares; Kyas, que ofrece servicios de biotraza para ganadería; Bioenergía Vich SA, orientada a la generación de energía renovable a partir de biomasa; y Tierra Viva Agroecología, especializada en asesoramiento en producción agroecológica y regenerativa.
También participarán Agrobarroso, con soluciones productivas basadas en Bosque Nativo; Menter SAS, enfocada en la tokenización de activos reales; Apykap, fabricante de sembradoras y pulverizadoras a 12 volts para vehículos; Grupo Omega, dedicado al control de plagas para la agroindustria; además del Banco Entre Ríos, el área de Turismo de la provincia, el Instituto Portuario y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro.
El pabellón entrerriano también contará con la presencia de Veterinaria Hernández, que brinda servicios y productos profesionales veterinarios; Organiz Agropecuaria, dedicada a la generación de información mediante investigación de procesos productivos; VZ Ingeniería, desarrolladora del sistema de determinación de contaminación microbiológica Nano Test Bio; Tecnoar SRL, especializada en equipamientos para la industria alimenticia; Seinagro, con sistemas de aspiración de polvo para plantas de cereales y derivados; y Flotapp, plataforma de gestión de flotas de máquinas agrícolas y camiones.
La propuesta se completará con Geosk, que ofrece servicios geológicos, hidrogeológicos y ambientales; Gexplo, dedicada a soluciones para ambiente, agua, minería y canteras; Tornería Sesa, fabricante de repuestos para máquinas extrusoras de soja y girasol; y Metalúrgica San Nicolás, enfocada en la fabricación de norias, reales sin fin y montajes metalmecánicos.