Entre Ríos superó los registros históricos de lluvias en agosto
El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, a través de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, emitió un informe sobre las intensas precipitaciones que afectaron a la provincia en los últimos días.
De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la mayoría de los departamentos de Entre Ríos las lluvias acumuladas superaron ampliamente los promedios históricos de agosto. En Paraná, entre el lunes 18 (61 mm) y el martes 19 (69 mm), se registraron 130 mm en apenas dos días, cuando el valor medio mensual es de 38,4 mm (serie 1991-2020). Ambos registros constituyen récords históricos de precipitaciones en 24 horas desde 1953.
En otros puntos de la provincia también se midieron valores extraordinarios. En Villaguay se alcanzaron alrededor de 100 mm, superando con amplitud el promedio de 56 mm. En tanto, en La Paz se acumularon 155 mm, frente a un valor medio mensual de 48 mm, según el SMN.
Desde la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias remarcaron que la frecuencia creciente de fenómenos meteorológicos extremos, tanto de excesos hídricos como de sequías, pone en evidencia los efectos del cambio climático sobre la región.
El director del área, Oscar Pintos, explicó: “Desde la Dirección llevamos adelante un monitoreo constante para contar con información precisa y actualizada. Esto es fundamental para anticipar situaciones de riesgo y resguardar la seguridad de los entrerrianos”.
Asimismo, destacó que la provincia trabaja de manera articulada con el Instituto Nacional del Agua (INA) y el SMN en el monitoreo hidroclimático continuo, lo que permite proyectar con mayor precisión las perspectivas hídricas y fortalecer las medidas de prevención.