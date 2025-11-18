Entre Ríos suma cámaras lectoras de patentes en todos los puestos camineros para reforzar la seguridad
El Gobierno de Entre Ríos recibió en comodato 18 cámaras de alta tecnología entregadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que serán instaladas en la totalidad de los puestos camineros de la Policía de Entre Ríos. Este equipamiento permitirá elevar de manera significativa los niveles de seguridad en rutas nacionales y provinciales, al conectar la vigilancia provincial con el sistema nacional de registros de vehículos con impedimentos legales.
El gobernador Rogelio Frigerio destacó que la incorporación de tecnología avanzada es clave para la prevención del delito, ya que estas cámaras “detectan rápidamente si hay, por ejemplo, un pedido de captura de algún vehículo”. Subrayó que este sistema incrementa los niveles de seguridad necesarios para toda la provincia. Además, puso énfasis en la conectividad federal: “Vamos a tener información de pedidos de captura de la justicia federal en todo el territorio nacional. Esto salta directamente a nuestra base de datos”, remarcó.
Funcionamiento y protocolo inmediato
El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, explicó que, a diferencia de las cinco cámaras antiguas con las que contaba la provincia, ahora habrá una cámara en cada uno de los 18 puestos camineros. La gran ventaja, precisó, es su integración plena a la red nacional: “Esto va a estar conectado al sistema nacional de registros de vehículos con impedimentos legales”.
El sistema utiliza la lectura automática de patentes, no reconocimiento facial. Si un vehículo —autos, motos, camiones— ingresa a Entre Ríos con un pedido de secuestro, la cámara lo detecta y emite un aviso inmediato, activando un protocolo policial automático, similar a la atención de un delito in fraganti.
Roncaglia destacó también que la cobertura total de las rutas dificulta delitos como la piratería del asfalto, ya que “todas nuestras rutas están controladas y no tienen forma de escapar de la provincia”.
Las cámaras registran de forma continua todos los vehículos que transitan, generando una base de datos histórica clave para investigaciones criminales futuras.
El jefe de la Policía, Claudio González, señaló que fue necesario mejorar la conectividad de los puestos camineros antes de la instalación del sistema. Explicó que antes cada puesto contaba con una base de datos “precaria”, mientras que ahora la fuerza tendrá acceso a información a nivel nacional, ampliando su capacidad para actuar ante vehículos vinculados a hechos ilícitos.