Entre Ríos será sede del Encuentro de Proveedores AHT Litoral 2025
El Encuentro de Proveedores AHT Litoral 2025 se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, de 11 a 16, en el hotel Howard Johnson Mayorazgo de Paraná. Con la adhesión del Gobierno entrerriano, la jornada reunirá a empresas proveedoras, referentes de la hotelería, la gastronomía y la organización de eventos, en una propuesta que busca fortalecer el desarrollo turístico regional.
Organizado por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) – Región Litoral, y con el acompañamiento de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, junto a la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, el evento ofrecerá un showroom con exposición de productos, servicios y tendencias del sector de la hospitalidad. El objetivo es fomentar el intercambio profesional, impulsar instancias de networking y crear nuevas oportunidades de negocio para la cadena de valor turística.
La convocatoria está dirigida a hoteleros, gastronómicos, cabañeros, agencias de viajes, organizadores de eventos y demás actores vinculados al turismo del Litoral, que buscan fortalecer vínculos, actualizar conocimientos y potenciar su desarrollo en la región. Los asistentes podrán conocer las últimas innovaciones del mercado, contactar decisores y explorar soluciones aplicadas a la gestión turística y hotelera.
Cada edición del Encuentro de Proveedores AHT Litoral integra un ciclo anual itinerante que alterna sedes en Entre Ríos y Santa Fe, consolidándose como un espacio de referencia para la articulación entre empresas proveedoras y prestadores de servicios turísticos del Litoral argentino.
La Secretaría de Turismo de Entre Ríos acompaña esta iniciativa en el marco de las políticas de articulación público-privada impulsadas por el Gobierno provincial, orientadas a mejorar la competitividad, la innovación y la sustentabilidad del turismo entrerriano.
Los interesados en participar podrán hacerlo de forma gratuita completando el formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://forms.gle/cUeJ8AsyVCLcGRsG9.