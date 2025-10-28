Entre Ríos será sede del Bicentenario de la Integración Alemana en Argentina
La vicegobernadora Alicia Aluani se reunió con el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, y su equipo de trabajo para planificar la conmemoración del Bicentenario de la Integración Alemana en la República Argentina, que se celebrará el 14 de noviembre en la ciudad de Paraná.
El encuentro contará con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, además de la visita del Embajador de Alemania en Argentina y representantes del Estado de Baviera, lo que refuerza la relevancia institucional del evento.
Emanuel Gainza destacó la importancia de la celebración, señalando que “Entre Ríos está entre las tres provincias con mayor cantidad de alemanes en nuestro país” y que esta conmemoración “tiene un enorme componente cultural e histórico”.
Por su parte, la vicegobernadora Aluani expresó el compromiso del Senado entrerriano al poner a disposición su recinto para la actividad, que calificó como un encuentro de camaradería destinado a fortalecer un lazo histórico y cultural entre la provincia y la nación europea, “basado en el respeto mutuo, el esfuerzo conjunto y una visión de futuro cooperativo”.