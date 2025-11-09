Entre Ríos será sede de las Jornadas Argentinas de Mastozoología 2026, un encuentro nacional sobre el estudio de los mamíferos
En el marco de las políticas de impulso a la ciencia y la tecnología que desarrolla el Gobierno de Entre Ríos, Paraná será sede de las XXXVII Jornadas Argentinas de Mastozoología (JAM) en noviembre de 2026. Será la primera vez que este importante foro científico, dedicado a promover el conocimiento sobre los mamíferos, se realice en la provincia.
El evento es organizado por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem) junto a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, y reunirá a especialistas, investigadores y estudiantes de todo el país. La edición anterior se celebró en El Calafate, Santa Cruz, durante 2024.
Un encuentro para fortalecer la ciencia y la conservación
El secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Walter Sione, destacó la relevancia del encuentro:
“Este foro reviste una gran importancia como espacio para la difusión de los avances en el conocimiento científico, pero también para promover el intercambio, la colaboración entre equipos y las vocaciones científicas en este campo tan necesario para asegurar la conservación de los recursos naturales”.
El evento cuenta con el aval y la participación de múltiples instituciones, entre ellas la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), reafirmando el compromiso con la pluralidad y el fortalecimiento del sistema científico regional.
Asimismo, acompañan la iniciativa la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano, la Administración de Parques Nacionales (APN), el Instituto de Ciencias Veterinarias, el Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (CICYTTP) y el Instituto de I+D en Bioingeniería y Bioinformática (IBB).
También brindan su apoyo entidades locales como el Honorable Concejo Deliberante de Paraná, la Municipalidad de Hasenkamp, la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral, el Colegio de Profesionales en Ciencias Naturales de Entre Ríos, la Wildlife Conservation Society Argentina y el Parque Rural Escolar Enrique Berduc.
Con esta designación, Entre Ríos se consolida como un polo de referencia en materia científica y ambiental, abriendo sus puertas a un evento que busca fortalecer la investigación, la cooperación interinstitucional y la educación científica en torno al estudio y la conservación de los mamíferos argentinos.