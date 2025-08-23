Entre Ríos se sumó al 14º Congreso Nacional de Lucha Sanitaria Animal y será sede en 2026
Representantes del Gobierno de Entre Ríos participaron del 14º Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal, realizado en Río Cuarto, Córdoba. Con el eje puesto en la innovación, prevención y desarrollo sostenible, el encuentro reunió a dirigentes de la cadena de valor ganadera de todo el país. Durante el cierre, se anunció que la edición 2026 se llevará a cabo en Gualeguaychú.
El director de Producción Animal de Entre Ríos, Martín Sieber, destacó que “este encuentro resultó en una experiencia enriquecedora para todos dado que, junto con autoridades de otras provincias, del servicio sanitario nacional y de los productores, abordamos temas vinculados a la calidad del rodeo, estrategias para mejorar; y la ejecución de los planes de sanidad animal”.
Agregó además que “analizamos resoluciones nacionales vigentes y planes a futuro sobre la lucha contra garrapata, brucelosis, aujeszky y aftosa, por ejemplo. El ámbito de debate integrado con los ganaderos, con representación en alrededor de 300 entes que hay en el país, y los veterinarios, deja un saldo positivo para la provincia”.
El Congreso reunió a productores entrerrianos, integrantes de la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa, y representantes de Corrientes, Formosa, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, San Luis, La Rioja y Córdoba. En la sede de la Sociedad Rural de Río Cuarto, los paneles temáticos incluyeron sanidad animal, marco económico nacional y su impacto en la ganadería, tendencias de consumo y los cambios en la alimentación de los argentinos según las distintas franjas etarias.
Asimismo, los debates abordaron simplificación administrativa, inteligencia artificial, big data para vigilancia epidemiológica, innovación tecnológica, cooperación interinstitucional, marcos regulatorios, estrategias de vacunación y requisitos sanitarios internacionales.
Bajo el lema “Hacia una sanidad animal integral: innovación, prevención y desarrollo sostenible”, el Congreso convocó a técnicos, productores, autoridades nacionales, dirigentes rurales, profesionales, universidades, empresas y organismos del sistema sanitario. Se consolidó así como un espacio estratégico de reflexión y construcción colectiva, orientado a debatir los desafíos del modelo sanitario argentino y fortalecer la sanidad animal como pilar de la producción y el desarrollo federal.