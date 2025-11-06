Entre Ríos se suma al Programa Federal de Primera Infancia y se convierte en la primera provincia en adherir a la iniciativa nacional
Entre Ríos se convirtió en la primera provincia del país en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia (PFPI), una política impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación que busca fortalecer los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y acompañar a las familias para garantizar igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida.
“Cuidar a la niñez es cuidar el futuro. Desde el primer día asumimos el compromiso de poner a la infancia en el centro de la agenda pública”, afirmó el gobernador Rogelio Frigerio, al destacar la importancia de esta adhesión. Además, sostuvo que estos acuerdos “fortalecen las políticas de niñez y familia en todo el territorio provincial” y subrayó que “seguimos gestionando junto a Nación para mejorar la calidad de vida de las entrerrianas y los entrerrianos”.
Frigerio agradeció especialmente a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, “por su compromiso y acompañamiento para con Entre Ríos. Cuando hay trabajo en equipo y decisión, las políticas se transforman en resultados concretos para la gente”, remarcó.
El Programa Federal de Primera Infancia apunta a fortalecer las capacidades familiares y comunitarias en los territorios, priorizando los departamentos con mayores niveles de vulnerabilidad social. Entre sus acciones se incluyen capacitaciones, promoción de prácticas de crianza positivas y el fortalecimiento de vínculos afectivos saludables, como pilares para el desarrollo integral de niños y niñas.
En Entre Ríos, la incorporación al PFPI complementa el trabajo sostenido del Ministerio de Desarrollo Humano y del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) en políticas de acompañamiento temprano y desarrollo infantil.
“Estamos convencidos de que el camino para consolidar políticas públicas pensando en el futuro de nuestros niños es desarrollando estrategias de planificación. Por ello celebramos la inserción en este programa, que se acoplará al trabajo que venimos desarrollando en territorio”, señaló la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.
Por su parte, la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, destacó: “Esta articulación con el Programa Federal se suma al trabajo sostenido que venimos realizando para acompañar a las familias entrerrianas. Cada paso que damos en primera infancia es una inversión en el presente y en el futuro de nuestra provincia”.
La incorporación de Entre Ríos al PFPI representa un avance significativo en la construcción de un Estado más cercano y equitativo, que prioriza el bienestar de la niñez como base del desarrollo social y comunitario.