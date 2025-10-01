Entre Ríos se suma a la plataforma federal “Justicia.ar” tras firmar convenio con la Corte Suprema
El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, vocal Leonardo Portela, formalizó hoy en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la firma del convenio marco de colaboración que incorpora al Poder Judicial entrerriano a la plataforma federal “Justicia.ar”, destinada a promover la transparencia y el acceso ciudadano a la información judicial.
El acuerdo fue rubricado junto a Juan Pablo Lahitou, secretario de Desarrollo Institucional de la CSJN; Fernando Sagarna, director de Relaciones Institucionales; y Ariel Neuman, director de Comunicación de la Corte Suprema.
Transparencia y acceso a la información
La incorporación de Entre Ríos a Justicia.ar, anunciada inicialmente en abril, busca fortalecer la transparencia y facilitar a la ciudadanía el acceso a la información judicial a través de una plataforma digital que organiza y difunde datos sobre la estructura, funcionamiento y decisiones de los distintos poderes judiciales del país.
Con la firma del convenio, el STJ de Entre Ríos se compromete a aportar resoluciones, fallos, materiales institucionales y de capacitación, además de participar en actividades conjuntas con otros poderes judiciales del país. Por su parte, la Corte Suprema desarrollará las herramientas técnicas necesarias para garantizar una difusión equitativa y transparente de la información.
Justicia abierta y moderna
La rúbrica del convenio reafirma el compromiso del Poder Judicial entrerriano con una justicia abierta, moderna y cercana a la ciudadanía.
Justicia.ar es el resultado del trabajo conjunto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las áreas de Comunicación de los poderes judiciales provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Consejo de la Magistratura de la Nación. La plataforma ofrece información pública sobre funcionamiento, organización, servicios y novedades institucionales de todos los poderes judiciales del país.
Para más información: www.justicia.ar