Entre Ríos se suma a la agenda federal de bioenergías y propuso ser sede del próximo encuentro
Entre Ríos participó de la primera reunión del año de la Liga de Provincias Bioenergéticas de Argentina, un espacio de articulación federal que reúne a provincias productoras de bioenergías.
El encuentro se realizó en la Casa de la Provincia de Santa Fe, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con representantes de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Misiones, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, además de la delegación entrerriana.
En un contexto internacional desafiante para los combustibles fósiles, las provincias destacaron la importancia de avanzar en políticas energéticas con una mirada federal, que permitan potenciar el desarrollo de las economías regionales vinculadas a los biocombustibles y las energías renovables.
Durante la jornada se definió una hoja de ruta y una agenda de trabajo común para abordar los principales desafíos del sector, entre ellos la transición energética, el desarrollo gasífero y el fortalecimiento de los biocombustibles.
También se incluyó en la agenda la incorporación de energías renovables en la matriz convencional de generación y la necesidad de contar con marcos regulatorios acordes al nuevo escenario energético.
En ese marco, Entre Ríos propuso ser sede del próximo encuentro de la Liga de Provincias Bioenergéticas, con el objetivo de seguir consolidando su participación en la discusión federal sobre biocombustibles y energías renovables.