Entre Ríos se presentó en Expoagro con créditos al campo y promoción de sus sectores productivos
Comenzó este martes en San Nicolás la mayor muestra agroindustrial de América Latina, Expoagro, donde Entre Ríos exhibe su potencial productivo con la participación de alrededor de 30 empresas de la provincia, además de presentar herramientas de financiamiento y propuestas para el desarrollo del sector.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó la importancia del evento como espacio para generar oportunidades comerciales.
“La agenda es intensa y esta muestra en particular es un excelente ámbito para generar oportunidades de negocios. Nuestro rol, como Estado, es acompañar ese proceso”, señaló al finalizar la jornada inaugural.
El funcionario también remarcó que la generación de empleo privado es uno de los ejes de la gestión provincial.
“El gobernador nos impulsa a trabajar en la generación de empleo privado de calidad y en eso estamos todos los días”, sostuvo, y agregó que Rogelio Frigerio logró acuerdos con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el Banco de la Nación Argentina para que productores y micro, pequeñas y medianas empresas de Entre Ríos accedan a financiamiento en condiciones favorables.
Presentaciones en el stand de Entre Ríos
Bernaudo anticipó que este miércoles al mediodía se presentará en el stand de la provincia el Registro Digital de Operadores de Fitosanitarios, una herramienta que forma parte del proceso de despapelización administrativa y permitirá mejorar el control y la trazabilidad en el uso de insumos agrícolas.
En ese marco, junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), también se anunciará la creación de un laboratorio regional para la identificación de la presencia de la chicharrita, una plaga que afecta al cultivo de maíz.
Agenda sobre sustentabilidad y producción
Durante la primera jornada de la muestra se desarrollaron conferencias orientadas a poner en valor el ambiente y los recursos naturales, con distintos enfoques vinculados a la producción.
Entre los temas abordados se destacaron:
- La importancia de los pastizales naturales
- Los yacimientos bioenergéticos
- La intensificación sustentable en monte nativo
- La transformación de residuos en activos climáticos a través del modelo de innovación Tupana
- La ganadería regenerativa y su relación con la producción, la rentabilidad y el cuidado del suelo
- Propuestas de economía circular para el departamento Concordia
- La experiencia productiva del Potrero de San Lorenzo
La jornada concluyó con una presentación sobre buenas prácticas orientadas a la agricultura sustentable.