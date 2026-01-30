Entre Ríos se prepara para conmemorar la Batalla de Caseros con un acto histórico en el Palacio San José
El Gobierno de Entre Ríos ultima los detalles de la ceremonia por un nuevo aniversario de la Batalla de Caseros, que se realizará el martes 3 de febrero en el Palacio San José, Monumento Histórico Nacional, bajo la presidencia del gobernador Rogelio Frigerio.
En el marco de la organización del evento, las autoridades provinciales recorrieron el Palacio San José y supervisaron los últimos preparativos. El secretario de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman, destacó: “Sabemos lo que implica, para el gobierno y para el gobernador, el acto y lo que se conmemorará el 3 de febrero. Este año, el mandatario solicitó que la ceremonia sea en el Palacio San José”.
Kneeteman informó que el acto contará con varias aristas, entre ellas la visita del secretario de Cultura de Nación, Leonardo Cifelli, quien firmará junto al gobernador un acuerdo de colaboración para la puesta en valor del Palacio San José, una obra considerada “imperiosa” por las autoridades.
El funcionario invitó “a todos los entrerrianos a acercarse el martes al Palacio, porque habrá un espectáculo de gran calidad”, y agradeció la participación de Santiago Rinaldi y Roberto Romani, quienes estarán a cargo de la presentación y conducción del evento.
Por su parte, el secretario de Turismo, Julián Stoppello, resaltó la propuesta cultural diversa y de fuerte identidad entrerriana. Detalló que la programación comenzará alrededor de las 19 horas con el conjunto Itaí de Concepción del Uruguay, e incluirá un ensamble de chamamé conformado por referentes de distintos puntos de la provincia. Como cierre, se presentará la banda Suma Paciencia, con un espectáculo que fusiona rock y reggae, buscando atraer a distintas generaciones.
En palabras de Roberto Romani, “ser protagonista de este 3 de febrero es representar a tantas manos y corazones anónimos que trabajarán para que este hecho trascienda al país y al mundo”. Añadió: “Queremos volver a sentir el orgullo de haber nacido en esta tierra donde habitaron hombres como Urquiza, que pensaron en la provincia y también en la Nación”. Romani remarcó que la jornada será un día de entrerrianía, con actividades históricas, ingreso de autoridades por la puerta principal del Palacio y representaciones evocativas en distintos espacios del predio.
El comunicador Santiago Miguel Rinaldi destacó la relevancia histórica de la fecha: “A partir de lo ocurrido antes y durante la Batalla de Caseros se comenzó a organizar la patria federal, con la fundación de la primera Constitución Argentina, y todo nació aquí”.
Finalmente, Rinaldi invitó a la comunidad a participar del encuentro, que incluirá relatos históricos, representaciones y un espectáculo musical en el patio central del Palacio San José. La entrada será libre y gratuita desde las 17:30.