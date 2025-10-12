Entre Ríos se consolidó como protagonista en la agenda climática nacional durante el Encuentro Federal Camino a la COP30
El Encuentro Federal Camino a la COP30, realizado en Paraná, concluyó con un fuerte respaldo a la agenda climática subnacional y posicionó a Entre Ríos como referente dentro de la Alianza Verde Argentina, espacio que comparte con Córdoba, La Pampa, Misiones, Jujuy y Santa Fe.
La cumbre reunió a gobiernos provinciales, organismos internacionales —como la Unión Europea y GIZ Argentina—, además del sector bancario y académico, generando un marco estratégico clave de cara a la próxima Conferencia de las Partes (COP30), que se realizará en Belém, Brasil.
La apertura oficial contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Desarrollo Económico Guillermo Bernaudo, la secretaria de Ambiente Rosa Hojman, el presidente de Fundación Banco de Bosques Pedro Friedrich y las intervenciones virtuales del presidente designado de la COP30 Andrè Corrêa do Lago, el embajador de Brasil en Argentina Julio Glintternick Bitelli y Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Financiera del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
El debate abarcó temas centrales como la transición justa, la bioeconomía y los mecanismos de financiamiento para los territorios. Participaron organismos como el CFI, ICLEI, GIZ, el Banco Mundial y diversas empresas privadas, que debatieron sobre Soluciones Basadas en la Naturaleza y necesidades de inversión sostenible. A su vez, representantes del Grupo Petersen, Genesis y BYMA abordaron el rol de la banca y los mercados de carbono en la transición hacia la sostenibilidad. También se destacó la importancia de la biodiversidad y las áreas protegidas, en el marco de la COP30 amazónica.
Las provincias participantes firmaron la Declaración de Paraná, un acuerdo programático que consolida el concepto de federalismo climático en Argentina. El documento reafirma el compromiso de los gobiernos subnacionales de actuar con “una sola voz en la COP30” y de impulsar el acceso directo al financiamiento internacional, incluyendo los fondos de Pérdidas y Daños y el Fondo Verde del Clima.
El Gobierno de Entre Ríos ratificó su compromiso ambiental con la firma de dos convenios estratégicos. El primero, con el Banco de Entre Ríos y su Fundación, para promover el desarrollo sostenible y la educación ambiental en el marco de la Alianza B. El segundo, con el Proyecto DOS.BIO, para evaluar la instalación de cuatro plantas de biogás, destinadas a producir energía renovable a partir de residuos avícolas. Este proyecto busca inyectar biometano en los gasoductos de Gasnea, proyectando a la provincia como polo de BioGNL y economía circular.
La ceremonia de cierre contó con la presencia de Rosa Hojman, Federico Cacace —secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Luis y titular del Cofema— y la diputada provincial María Elena Romero, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales. Las autoridades destacaron la importancia de fortalecer los espacios de articulación federal para que el compromiso de los gobiernos subnacionales tenga impacto real en la agenda global.