Entre Ríos se consolida como referente regional con el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses
Con la participación de más de 680 asistentes de toda América Latina, comenzó este miércoles el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, un evento que reúne a especialistas, investigadores y funcionarios de Argentina, México, Ecuador, Venezuela, Perú, Paraguay y Uruguay.
La apertura contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia, la intendenta de Paraná Rosario Romero y el jefe de la Policía de Entre Ríos Claudio González, entre otras autoridades provinciales.
Durante su discurso, Aluani dio la bienvenida a los participantes en nombre del Gobierno provincial y destacó que este encuentro “vuelve a colocar a Entre Ríos en el centro del debate académico, científico e institucional sobre la búsqueda de la verdad y la consolidación de la justicia”.
La vicegobernadora felicitó al equipo del Ministerio de Seguridad y Justicia “por la continuidad y el crecimiento” del congreso y valoró que la amplia convocatoria “demuestra que las ciencias forenses son un lenguaje común que une a quienes creen en el valor del conocimiento, la evidencia y la ética como pilares de una justicia más sólida y humana”. Subrayó además que el carácter internacional del evento “permite un intercambio de saberes que trasciende los límites geográficos y fortalece una comunidad científica comprometida con la transparencia”.
Por su parte, Roncaglia resaltó la importancia de las ciencias forenses como “una herramienta esencial para la verdad, la justicia y la seguridad ciudadana”, y celebró la realización de un encuentro “de primer nivel, comparable con los del primer mundo”. “El delito es globalizado y las conductas se repiten. Reunirnos para compartir conocimiento y analizar casos es una acción fundamental para seguir mejorando”, señaló.
El congreso cuenta con 22 disertantes nacionales e internacionales provenientes de Austria, España, Chile, Ecuador, Uruguay y diversas provincias argentinas, que abordan temáticas vinculadas a la investigación criminal y las ciencias aplicadas a la justicia.
La programación incluye ocho talleres especializados con participación del público y una Expo Forense con 20 empresas que exhiben innovaciones tecnológicas, equipamiento y servicios en materia de seguridad y criminalística.
Organizado con el trabajo conjunto entre organismos públicos, instituciones académicas y entidades privadas, el encuentro se consolida como un espacio de referencia regional para el intercambio de conocimientos, la formación profesional y la promoción de buenas prácticas en el ámbito forense.