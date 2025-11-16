Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba avanzan juntas en la transformación de la escuela secundaria
La Región Centro dará un nuevo paso en materia educativa este martes, cuando se realice la Jornada para la Transformación de la Escuela Secundaria en clave Regional y Federal, un encuentro destinado a reflexionar, debatir y acordar líneas de acción comunes para fortalecer la educación secundaria en las tres provincias.
La actividad se desarrollará en el Salón Los Pioneros de la Universidad Adventista del Plata (UAP), en Villa Libertador San Martín, y contará con la presencia de autoridades educativas de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, integrantes de la mesa ejecutiva de la Región Centro y representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
“Esta jornada es una valiosa oportunidad para construir una mirada común y fortalecer nuestras políticas educativas. La secundaria que queremos es posible si trabajamos en red, con evidencia y con el compromiso de todas las provincias que integramos la Región Centro”, afirmó la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.
La propuesta contempla conferencias de especialistas nacionales e internacionales, espacios de reflexión sobre enseñanza en contextos diversos y aportes vinculados al liderazgo pedagógico, la conformación de redes institucionales y el desarrollo de políticas educativas sostenibles. Además, se presentarán los resultados de los Talleres de Prospectiva realizados en cada provincia y diversas experiencias de innovación escolar.
Durante la jornada, equipos técnicos y pedagógicos de las tres jurisdicciones participarán en instancias de diálogo orientadas a identificar desafíos prioritarios y consensuar líneas de acción regionales que permitan fortalecer las trayectorias escolares y garantizar mejores aprendizajes.
Como cierre, se realizará la firma de los acuerdos de la Región Centro, un acto simbólico que ratifica el compromiso conjunto para avanzar en la transformación de la escuela secundaria. El evento también incluirá propuestas culturales y artísticas, como parte del enfoque comunitario que busca atravesar toda la experiencia.