Entre Ríos sancionó a dos agentes del SISER por amenazas, maltratos y hostigamiento laboral
El Gobierno de Entre Ríos aplicó sanciones disciplinarias a dos agentes del Sistema Solidario de Seguro de Vida (SISER) tras un sumario administrativo iniciado por una denuncia de “amenazas, maltratos y situaciones de hostigamiento” en el ámbito laboral. La investigación se había puesto en marcha en 2024 y concluyó con un decreto publicado en el Boletín Oficial este miércoles.
El proceso disciplinario se originó a partir de una denuncia presentada en octubre de 2023 por una trabajadora del organismo. La agente, que desde diciembre de 2022 se desempeñaba como coordinadora del Seguro de Vida del SISER, advirtió que durante ese período sufrió “amenazas, maltratos y faltas de respeto” por parte de tres compañeros de trabajo.
La presentación derivó en la intervención de la Justicia laboral, que dispuso medidas para evitar actos de intimidación, acoso o violencia contra la denunciante. Incluso, la jueza de ese fuero, Alejandra Abud, les prohibió a los acusados acercarse a menos de 300 metros de la funcionaria denunciante o de lugares que frecuente, como domicilios de familiares.
Ante ese escenario, el Poder Ejecutivo provincial ordenó en mayo de 2024 la instrucción de un sumario administrativo. En esa resolución se consideró que “se habrían producido reiterados conflictos en el ámbito de trabajo, con conductas que generaban un clima laboral inadecuado dentro de la dependencia”, según la acción que inició el Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Desde el SISER se advirtió en el sumario que los tres empleados “generan constantes conflictos, incluso con dos pasantes, siempre se manifiesta con expresiones amenazantes, faltan de manera constante a su trabajo, se niegan a brindar el acceso a la PC de la oficina y no cooperan”.
En esa misma línea, se habían detectado “actitudes intimidatorias y comportamientos inapropiados hacia otros trabajadores y personas que concurrían a realizar trámites”, de acuerdo a lo consignado en el expediente administrativo.
Los sumariados fueron los agentes Fabián Gustavo Vilches Aguilar, Silvana del Rosario Albornoz y Vilma Soledad Vicente, todos pertenecientes a la Dirección General del SISER. El proceso buscaba determinar si habían incurrido en incumplimientos a las obligaciones propias de la función pública.
Tras el desarrollo del proceso disciplinario, el gobierno provincial dispuso finalmente sanciones contra dos de los agentes investigados: Vilches Aguilar y Vicente, mientras que se declaró abstracto el proceso contra Albornoz porque se jubiló mientras transcurría el expediente.