Entre Ríos reunió a cinco provincias en el 1° Curso Nacional de Custodia y Seguridad Gubernamental
La provincia de Entre Ríos se posicionó como un referente federal en materia de seguridad, al organizar con éxito el 1° Curso Nacional de Protección de Personalidades y Autoridades Gubernamentales, una capacitación inédita que reunió a efectivos de Chaco, Salta, Córdoba, San Luis y Entre Ríos.
El programa, desarrollado del 10 al 14 de noviembre, fue impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos y ejecutado por la Dirección General de Institutos Policiales de la Policía provincial. Durante cinco días, los participantes completaron instancias teóricas y prácticas orientadas a elevar los estándares de custodia de funcionarios, seguridad gubernamental y respuesta ante contingencias.
El comisario inspector Sebastián Montemario, jefe del Departamento de Seguridad Gubernamental de Chaco, destacó el valor del intercambio:
“Tratamos varias temáticas, encontramos puntos en común y conocimientos nuevos que vamos a trasladar a nuestra provincia en lo referente al cuidado de edificios y la formación en custodia de funcionarios”, expresó.
Desde Salta, el oficial Facundo Díaz, del Departamento Casa de Gobierno, subrayó que los procedimientos presentan similitudes entre provincias, aunque con matices operativos:
“El trabajo es básicamente el mismo. En Salta los accesos y visitas están un poco más restringidos, pero en esencia las funciones son coincidentes”, indicó.
Como anfitrión, el oficial ayudante Santiago Álvarez, instructor de la Escuela de Oficiales de Entre Ríos, resaltó el espíritu federal del encuentro:
“Brindamos hospitalidad y acompañamiento en lo que estuvo a nuestro alcance. También aprendimos de sus experiencias, siempre es bueno renovar y sumar miradas de otras provincias”, afirmó.
Desde Córdoba, un representante de la Dirección de Entrenamiento valoró la importancia del perfeccionamiento continuo:
“Este tipo de capacitaciones aporta conocimientos fundamentales para quienes tienen la responsabilidad de proteger a un funcionario. La formación es clave y debe ser compartida”, señaló.
El oficial ayudante Adrián Yáñez, de la división Custodia del Gobernador de San Luis, destacó el contraste entre modalidades operativas:
“En nuestra provincia la custodia del gobernador lo acompaña en su vida privada, funciones y actividades. Aquí observamos que las tareas se dividen entre custodia edilicia y custodia personal. Ese contraste también enriquece”, afirmó.
Finalmente, el jefe de la Custodia del Gobierno de Entre Ríos, José Arismendi, subrayó la importancia del entrenamiento práctico:
“El ejercicio completo duró 20 minutos, desde la bajada del helicóptero hasta la llegada al despacho del gobernador. En un caso real pueden aparecer contingencias y para eso nos preparamos: para resolverlas, aunque esperamos que nunca ocurran”, explicó.
Las autoridades remarcaron que espacios como este permiten profesionalizar y modernizar los equipos de protección, fortalecer los protocolos y consolidar el trabajo coordinado entre distintas jurisdicciones del país.