Entre Ríos retoma la exportación de carne ovina a Medio Oriente con un nuevo embarque desde Gualeguay
En las instalaciones del Frigorífico Argentina Alimentos, en Gualeguay, se lleva adelante la faena de un lote de 400 ovejas con destino a Kuwait, lo que representa el segundo embarque de carne ovina desde Entre Ríos hacia Medio Oriente en pocos días.
Este martes comenzó en Gualeguay la faena de ovinos para exportación a Kuwait, luego de la primera venta concretada a Omán en los últimos días de 2025. Tras casi 20 años sin exportaciones ovinas, la provincia comienza a mostrar los resultados de una política pública basada en la articulación entre el sector público y privado. El frigorífico cuenta actualmente con tránsito federal habilitado y con la certificación para la faena bajo rito Halal, condición indispensable para el consumo de carne ovina y bovina en el mercado musulmán.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, visitó la planta industrial, desde donde se proyectan nuevas inversiones. “Es un orgullo para la provincia el avance logrado en Gualeguay; ahora buscamos caminos para acompañar esta iniciativa 100% privada. Estos procesos comienzan con emprendedores que deciden avanzar y es nuestra tarea allanar el camino”, expresó.
El ministro, que estuvo acompañado por el viceintendente de Gualeguay, Efraín Martínez Epele; el senador Casiano Otaegui; y el director de Producción Animal, Martín Sieber, remarcó la importancia de cumplir con altos estándares internacionales. “Arrancar con este nivel de exigencia en certificaciones como el Halal abre muchas puertas. Son pisos que se fijan desde la calidad y la trazabilidad. Poder llegar a países de Medio Oriente cumpliendo todos los requisitos es un gran activo para la provincia”, sostuvo.
El presidente de la empresa, Maximiliano Bellesi, es quien lidera el proceso de transformación y reactivación del exfrigorífico municipal, hoy denominado Frigorífico Argentina Alimentos, con el acompañamiento del municipio de Gualeguay.
Al referirse a las operaciones comerciales, Bellesi explicó que los envíos a Omán y Kuwait son los primeros de un encadenado de exportaciones de carne ovina hacia Medio Oriente. “Todo comenzó a diseñarse hace un año, a partir del interés de un productor que ya vende carne al mundo. En ocho meses logramos la certificación Halal, en diciembre salió el primer contenedor y ahora estamos concretando el segundo. Esta acción genera un rédito para la provincia y vamos por más”, afirmó.