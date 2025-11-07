“Entre Ríos Renovable”: Empresas, especialistas e inversores debatirán el futuro energético de la provincia
Este miércoles 12 de noviembre, Paraná será el epicentro de un encuentro clave para el futuro energético regional: “Entre Ríos Renovable”, el primer evento de la provincia dedicado exclusivamente a las energías renovables.
La jornada reunirá a empresas líderes del sector, organismos públicos, especialistas e inversores con el objetivo de impulsar el diálogo técnico, estratégico y financiero en torno a la transición energética.
El evento se desarrollará de 8:30 a 15:00 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y buscará analizar el potencial entrerriano en energías limpias, compartir experiencias de generación distribuida y debatir herramientas de financiamiento adaptadas a los desafíos actuales del mercado.
Organizado por la Cámara de Energías Renovables de Entre Ríos (CERER), con la participación de la Secretaría de Energía de la Provincia, el encuentro cuenta con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el auspicio principal de Enersa.
A lo largo de cinco paneles temáticos, expondrán referentes de Enersa, Salto Grande, EPEC, CAMMESA, Las Camelias, Leffler / Dietz, Grupo Haimovich, el CFI y la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), entre otros.
Dirigido a empresas, distribuidoras eléctricas, cámaras profesionales, universidades y medios especializados, “Entre Ríos Renovable” se posiciona como una plataforma de intercambio y oportunidades concretas para el desarrollo energético de la provincia.
La participación será libre y gratuita, con inscripción previa.