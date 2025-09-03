Entre Ríos registró lluvias históricas en agosto: Paraná alcanzó su mayor nivel en casi 60 años
La provincia de Entre Ríos cerró agosto con precipitaciones récord en distintas localidades, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Paraná se midieron 186,6 milímetros, el registro más alto en casi seis décadas.
El mes pasado fue uno de los más lluviosos en la historia reciente de la provincia. La capital entrerriana superó su marca histórica de 1967, cuando se habían registrado 169,2 milímetros. “Se trata de un registro que no se observaba en la ciudad desde hace casi sesenta años”, indicó el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos, Oscar Pintos.
El funcionario detalló que entre sábado y domingo se acumularon más de 100 milímetros en el departamento Victoria (108 en Rincón del Doll), alrededor de 80 en Paraná y alrededores, y 64 en Lucas González, departamento Nogoyá. Además, precisó que la zona más afectada fue la costa del río Paraná, aunque el frente de tormentas se desplazó luego hacia la costa del río Uruguay.
De acuerdo a las proyecciones climáticas, en septiembre las lluvias se ubicarán dentro de los valores normales para la época, tras un agosto que quedará marcado como uno de los más lluviosos de la provincia.
Pintos subrayó la importancia del monitoreo técnico y permanente: “Desde la Dirección llevamos adelante un control constante para contar con información precisa y actualizada. Esto es fundamental para anticipar situaciones de riesgo y resguardar la seguridad de los entrerrianos”.
Asimismo, destacó que la provincia trabaja junto al Instituto Nacional del Agua (INA) y el SMN en un seguimiento hidroclimático continuo, lo que permite proyectar con mayor precisión las perspectivas hídricas y fortalecer las medidas de prevención.