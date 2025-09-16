Entre Ríos refuerza su sistema de salud con 20 nuevas ambulancias y 10 equipos de telemedicina
El gobernador Rogelio Frigerio recibió este lunes 20 ambulancias de mediana y alta complejidad y 10 equipos de telemedicina aportados por la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, en un acto que se realizó en Gualeguaychú. Durante la ceremonia, el mandatario destacó la puesta en marcha de una red de traslados interhospitalarios basada en criterios profesionales, y resaltó la incorporación de la telemedicina como un avance histórico para la provincia.
Frigerio afirmó que los 10 equipos de telemedicina “marcan el inicio real y concreto de la medicina a distancia en Entre Ríos, después de muchas promesas y pocas realizaciones que recién ahora se empiezan a concretar”. Subrayó que estas herramientas permitirán salvar vidas en zonas alejadas, facilitando análisis y atención médica adaptada a las necesidades de cada paciente.
El gobernador destacó la inversión histórica de más de 3.000 millones de pesos que significan las ambulancias y el equipamiento recibido, y resaltó la coordinación entre los organismos del Estado: “Hoy no trabajamos de manera aislada, todos estamos juntos gestionando para resolver los problemas de los entrerrianos”.
Asimismo, mencionó la colaboración con la CTM en Salud y la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) en Educación, que permitió mejorar cientos de escuelas en la provincia. “Cuando los recursos son limitados, hay que priorizar, y las prioridades son sin duda la salud y la educación; esto refleja el cambio cultural que estamos llevando adelante en Entre Ríos”, afirmó.
Frigerio también remarcó la puesta en marcha de una red operativa de traslados interhospitalarios, destacando que 10 de las nuevas ambulancias cuentan con tracción 4×4, lo que permitirá acceder a cualquier rincón de la provincia, incluso en condiciones adversas.
Por su parte, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, calificó el momento como “histórico” y destacó que las ambulancias son **herramientas clave para la prevención y para garantizar esperanza a muchas familias en situaciones difíciles”. Agradeció la decisión del gobernador y el aporte de la CTM de Salto Grande.
La ceremonia contó además con la presencia del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, el presidente de la CTM, Alejandro Daneri, el vicepresidente primero del Senado, Rafael Cavagna, legisladores, presidentes municipales de distintas localidades y funcionarios nacionales y provinciales.