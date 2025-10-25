Entre Ríos refuerza su presencia internacional en la Cumbre Mundial de la Federación Internacional de Lechería
En el marco de un encuentro de alto nivel realizado en Chile, Entre Ríos formó parte de la delegación argentina, fortaleciendo su participación en espacios internacionales vinculados al desarrollo del sector lácteo.
La reunión fue encabezada por el presidente de la Federación Internacional de Lechería (FIL), Gilles Froment, y la directora general, Laurence Ricken, y marcó la bienvenida oficial al reingreso de Argentina como miembro de la entidad que agrupa a las 40 principales naciones productoras de leche del mundo.
Participación entrerriana
En representación de la provincia, participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, y el coordinador de Lechería, Horacio Jaureguiberry, quienes destacaron la importancia de estos espacios de intercambio y cooperación internacional.
Durante la cumbre, se presentaron los nuevos comités técnicos: Bienestar Animal, Ciencia y Tecnología de los Lácteos y Manejo de Tambos, que permitirán fortalecer la articulación entre los distintos actores de la cadena productiva y científica.
Boc Hó resaltó:
“Fue una buena demostración de los beneficios de la interacción público-privada: la industria, la producción, el resto de la cadena y el Estado acompañando. La Nación junto a las provincias de la región Centro trabajando en conjunto.”
Por su parte, Jaureguiberry afirmó:
“Es muy importante la participación de Entre Ríos para el sector lácteo de nuestra provincia. Generamos muchos vínculos internacionales y se conocieron las distintas claves del sector a nivel global.”
Proyección hacia 2030
El encuentro permitió planificar el trabajo hacia 2030, buscando potenciar el desarrollo científico-técnico, la sustentabilidad y la competitividad del sector lechero, promoviendo la colaboración entre los países miembros y fortaleciendo la posición de Argentina en el escenario mundial.
La participación de Entre Ríos en esta cumbre ratifica el compromiso del gobierno provincial con la lechería, un sector estratégico para la producción y el empleo, y refuerza la importancia de integrarse activamente en espacios globales que impulsan la innovación y el desarrollo sostenible.