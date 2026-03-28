Entre Ríos refuerza su perfil apícola y promueve la producción de miel orgánica en Expo Maciá
El Gobierno provincial impulsó en Expo Maciá un espacio de intercambio técnico e institucional para promover la producción de miel orgánica, destacando su potencial como estrategia de agregado de valor y acceso a nuevos mercados.
Sucedió en la última edición de Expo Maciá, donde expertos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca llevaron adelante el conversatorio “Desafíos y oportunidades de la miel orgánica”, generando un ámbito de intercambio que reunió a referentes nacionales y provinciales con el objetivo de fortalecer este sistema productivo en la provincia.
Durante el encuentro se abordó el estado actual de la apicultura y las oportunidades que presenta la producción orgánica como estrategia de diferenciación, agregado de valor y acceso a mercados internacionales. En ese sentido, se destacó que este tipo de producción no solo implica prácticas sustentables, sino también procesos de certificación que garantizan la trazabilidad y calidad del producto.
Desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se remarcó la importancia de diversificar la producción y avanzar en la incorporación de tecnología e innovación para mejorar la competitividad del sector, posicionando a la miel orgánica como un producto diferenciado con alto potencial de crecimiento en mercados externos.
Por su parte, desde el ámbito de la certificación se expusieron los principales requisitos para acceder al sistema orgánico, haciendo hincapié en el cumplimiento de la normativa vigente, la necesidad de iniciar el proceso mediante certificadoras habilitadas y la garantía de condiciones ambientales adecuadas, como la correcta ubicación de los apiarios y el manejo integral del sistema productivo.
Asimismo, se profundizó en los aspectos regulatorios establecidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que incluyen exigencias vinculadas a la ubicación del apiario, la zona de libación, el manejo sanitario y la trazabilidad de la producción, consolidando un marco normativo que respalda la calidad de la miel orgánica argentina.
La actividad contó con la participación de la responsable del área de Producción Orgánica de la provincia, María Inés Moreira; el coordinador apícola nacional, Alexis Rodríguez; la referente de Senasa, Carolina Kaul; Nadina Cazaux, del INTI; y representantes de la Cámara Argentina de Certificadoras, entre ellos Carlos García Casalia.
La jornada permitió visibilizar el trabajo articulado entre organismos nacionales, provinciales e instituciones técnicas, y reafirmó el rol estratégico de Entre Ríos en la promoción de sistemas productivos sustentables, con la miel orgánica como uno de los ejes de desarrollo apícola.