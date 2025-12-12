Entre Ríos refuerza la vacunación contra el sarampión con 16.000 nuevas dosis enviadas por Nación
Ante la confirmación de un caso de sarampión en Entre Ríos y el aumento en la notificación de casos sospechosos, la provincia intensificó las acciones de vigilancia epidemiológica y fortaleció la disponibilidad de vacunas. Este viernes ingresaron a la Cámara Provincial de Vacunas 16.000 dosis provistas por Nación para asegurar el abastecimiento en todo el territorio.
La llegada de este lote permite reforzar la estrategia de vacunación, una de las principales medidas para prevenir brotes, en un contexto donde el Ministerio de Salud de Entre Ríos mantiene activa la alerta epidemiológica y solicita a la población verificar y completar los esquemas de vacunación.
El director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, señaló que si bien solo se confirmó un caso en la provincia, ha aumentado la cantidad de notificaciones: “Ahora lo que observamos, a partir de la confirmación de este primer caso, es que se ha generado una mayor alerta en los profesionales y se están notificando más casos sospechosos, lo cual no quiere decir que sean casos de sarampión, porque hay muchas enfermedades que producen síntomas similares”.
Garcilazo remarcó que esta mayor vigilancia es beneficiosa: “Para nosotros es bueno que haya aumentado la sospecha, porque eso indica que se está pensando más en la enfermedad, se notifica y se toman muestras con mayor rapidez”.
Tras la alerta, la cartera sanitaria recordó la importancia de contar con el esquema completo de vacunación:
- De 12 meses a 4 años: una dosis de triple viral.
- Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: al menos dos dosis de vacuna con componente contra sarampión y rubéola.
- Personal de salud: dos dosis obligatorias.
La situación epidemiológica regional también genera preocupación. El 10 de noviembre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que la Región de las Américas perdió su estatus de región libre de transmisión endémica del sarampión, debido a la reintroducción sostenida del virus en Canadá.
Sobre el sarampión
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de todas las edades. Sus síntomas incluyen fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Puede presentar complicaciones graves, especialmente en menores de 5 años y personas malnutridas, como neumonía, convulsiones, meningoencefalitis, ceguera y secuelas neurológicas.
El virus se transmite por gotas respiratorias y puede permanecer activo en el aire o superficies por hasta dos horas.