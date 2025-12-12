Entre Ríos refuerza la prevención de incendios rurales con medios aéreos durante la temporada crítica
En el marco de la prohibición de quemas vigente en diciembre, enero y febrero —una medida preventiva clave para reducir el riesgo de incendios en los meses de mayor peligrosidad—, la Agencia Federal de Emergencias, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), confirmó la distribución regional de los medios aéreos que operarán en la Mesopotamia.
En coordinación entre Nación y las provincias, las aeronaves estarán estratégicamente ubicadas en Entre Ríos, Corrientes y Misiones para garantizar una respuesta rápida ante cualquier foco ígneo. En el caso de Entre Ríos, el avión hidrante asignado operará desde el aeropuerto de Concordia.
Según lo dispuesto, el esquema de despliegue incluye:
- Un avión hidrante AT-802 (LV-HVD) con base en Concordia, Entre Ríos.
- Un avión hidrante AT-802 (LV-IUW) con base en Apóstoles, Misiones.
- Un helicóptero Bell-407 (LV-GVF) con base en La Cruz, Corrientes.
Estos recursos se integran a las brigadas terrestres provinciales y a los equipos locales de respuesta rápida, consolidando un operativo federal de prevención y combate del fuego, enfocado especialmente en las zonas de mayor riesgo.
El director de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos y responsable del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Pablo Aceñolaza, destacó la importancia de la planificación conjunta:
“La presencia de medios aéreos en la región no es solo un recurso operativo: es una señal de planificación y corresponsabilidad (…). En esta temporada crítica, la cooperación federal resulta indispensable para resguardar tanto los ecosistemas como a las comunidades rurales.”
Los meses de verano reúnen condiciones que elevan significativamente el riesgo: altas temperaturas, baja humedad y vientos intensos. En este contexto, la prohibición total de quemas —vigente del 1 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, según la Resolución Nº 1685/25 de la Secretaría de Ambiente— busca prevenir tanto focos intencionales como accidentes que podrían propagarse con gran velocidad.
Los medios aéreos, especialmente los aviones hidrantes, resultan fundamentales para una respuesta temprana y eficiente, permitiendo actuar sobre áreas de difícil acceso y complementar el trabajo de las brigadas en tierra.
Se recuerda a la población la importancia de reportar de inmediato cualquier principio de incendio, reforzando así el compromiso colectivo con la prevención, la gestión del riesgo y la protección del territorio entrerriano.