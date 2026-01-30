Entre Ríos refuerza la prevención ante riesgo extremo de incendios forestales
Ante el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, intensificó las tareas de monitoreo y concientización sobre el riesgo ígneo en todo el territorio de Entre Ríos.
Las autoridades provinciales destacaron la importancia de interpretar el Índice Meteorológico de Peligro (FWI) para extremar las medidas de precaución. Este índice, Fire Weather Index (FWI), es un estándar internacional que permite proyectar el comportamiento potencial de un incendio forestal en su punto de mayor intensidad, generalmente cerca de las 16:00 horas.
El cálculo del FWI se realiza diariamente mediante un procesamiento técnico de variables críticas, como temperatura, humedad, velocidad del viento y precipitaciones acumuladas, para generar indicadores clave como el FFMC (probabilidad de ignición por causas humanas) y el ISI (velocidad de propagación del fuego).
El nivel de riesgo se clasifica para organizar los operativos de prevención y combate:
- Bajo y moderado: combustibles con humedad suficiente y focos controlables.
- Alto: inicio de fuego problemático que requiere respuesta inmediata.
- Muy alto y extremo: comportamientos explosivos, riesgo de fuego de copa y propagación rápida.
Desde el Gobierno de Entre Ríos recuerdan que el factor humano es la principal causa de incendios. Por ello, se solicita a la población:
- No realizar quemas de pastizales o residuos bajo ninguna circunstancia.
- Evitar arrojar colillas de cigarrillos o fósforos en zonas rurales.
- Consultar siempre con autoridades locales antes de llevar a cabo actividades que involucren fuego.
La prevención de incendios es una política de Estado, pero depende del compromiso de cada entrerriano para proteger los recursos naturales y la seguridad pública.