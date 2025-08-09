Entre Ríos refuerza la lucha contra el Picudo Rojo y Negro para proteger las palmeras nativas
Con el objetivo de prevenir y controlar la propagación de plagas que amenazan tanto a especies nativas como exóticas, se conformó la Mesa Regional contra el Picudo Rojo de las Palmeras, integrada por especialistas de las secretarías de Ambiente y de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia.
Este espacio surge como respuesta a la urgente necesidad de abordar dos problemáticas de alto impacto ambiental: el Picudo Negro (Rhynchophorus palmarum) y la inminente amenaza del Picudo Rojo (Rhynchophorus ferrugineus). Ambas plagas representan un grave riesgo para especies introducidas como la Palma Canaria y, en especial, para la Palmera Yatay (Butia yatay), símbolo de los ecosistemas entrerrianos y protegida por la Resolución Provincial Nº166/1960.
El director de Áreas Naturales Protegidas, Pablo Aceñolaza, resaltó: “La creación de esta mesa es un paso fundamental en la gobernanza ambiental de la provincia. Estamos actuando con rapidez y de manera coordinada para proteger nuestro patrimonio natural, especialmente la Palmera Yatay, que es un emblema de nuestra biodiversidad”.
Por su parte, la directora de Agricultura, Carina Gallegos, advirtió sobre la importancia de la concientización para evitar la introducción de palmeras o partes de ellas sin el control previo del Senasa, y sobre la necesidad de la detección temprana de estas plagas: “La experiencia internacional demuestra que, una vez que estas plagas se establecen, son extremadamente difíciles de erradicar”.
Plan integral y líneas de acción
La Mesa Regional avanza en un plan que contempla:
- Monitoreo y vigilancia en áreas protegidas y zonas urbanas para la detección temprana.
- Coordinación interinstitucional con el Senasa, INTA, Parque Nacional El Palmar, Dirección de Agricultura y municipios como Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay.
- Protocolos de buenas prácticas para la gestión de plagas.
- Campañas informativas dirigidas a la ciudadanía y productores.
- Fomento de la investigación sobre métodos de control innovadores.
- Reforestación planificada con palmeras nativas para restaurar ecosistemas.
La apertura de este espacio contó con la participación de autoridades como la coordinadora Regional de Protección Vegetal del Senasa, Natalia Schmidt, y el director de Espacios Verdes de Gualeguaychú, Emilio Montefinale.