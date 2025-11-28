Entre Ríos refuerza la emergencia sanitaria en Islas del Ibicuy con una ambulancia 4×4 para el Hospital de Villa Paranacito
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, encabezó la entrega de una ambulancia de mediana complejidad con tracción 4×4 destinada al Hospital Paranacito, en la ciudad de Villa Paranacito, departamento Islas del Ibicuy. La unidad reforzará la respuesta sanitaria en una zona marcada por la dispersión territorial y los caminos de difícil acceso.
La incorporación del vehículo fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno de Entre Ríos y la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), encabezada por Alejandro Daneri, en el marco del plan de renovación y ampliación de la red provincial de emergencias sanitarias.
Durante la entrega, Blanzaco destacó: “Estamos muy contentos de poder fortalecer el sistema de traslados y emergencias en un departamento tan particular como Islas del Ibicuy. Esta ambulancia 4×4 permitirá mejorar de manera sustancial la llegada a los parajes y la asistencia oportuna, tal como nos pidió el gobernador Rogelio Frigerio”.
Por su parte, la directora del hospital, María del Mar Solari Gatti, remarcó la importancia del nuevo vehículo: “Para nosotros tener un vehículo 4×4 nos facilita la vida muchísimo, porque nos da acceso a nuestros caminos más inhóspitos. Tenemos caminos de ripio, de tierra, zonas con mucho barro, donde vivíamos empantanándonos con las ambulancias comunes. Un vehículo como este es fundamental para nuestro territorio”.
En la misma ocasión, el hospital también recibió un sillón odontológico, provisto por la delegación argentina ante la CTM.
Del acto participaron el senador provincial Rubén Méndez; los directores generales de Hospitales y del Primer Nivel de Atención, Mauro González y Gladys Arosio; y el director de Emergencias Sanitarias, José Cáceres.
Además, durante la mañana del viernes se completó el abordaje territorial iniciado el día anterior en Villa Paranacito y zonas aledañas, con visitas a las escuelas N° 14 Fray Mocho, N° 20 Ricardo Monner Sanz y la Escuela Secundaria N° 5 José G. Artigas. Durante dos jornadas se brindó atención médica, odontológica y vacunación, apoyada por los equipos de telemedicina donados por la CTM, que permiten realizar estudios como electrocardiogramas, ecografías y controles de presión.
El operativo se desarrolló en articulación con el equipo del Hospital Paranacito, integrado por su directora María del Mar Solari Gatti, la odontóloga Sabrina Kirpach y el supervisor de agentes sanitarios Ariel Nievas, en un territorio donde los traslados suelen verse condicionados por una geografía compleja que dificulta el acceso a los centros urbanos.