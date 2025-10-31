Entre Ríos refuerza la articulación de la red de salud mental en toda la provincia
El Ministerio de Salud de Entre Ríos llevó adelante una reunión provincial destinada a fortalecer la red de salud mental, mejorar la articulación entre efectores y optimizar la calidad de atención en todo el territorio. El encuentro se realizó en el Hospital Luis Ellerman de Rosario del Tala y reunió a más de 30 profesionales del sistema público de salud.
La jornada fue encabezada por la Dirección General de Salud Mental y contó con la participación de directores de hospitales monovalentes y jefes de servicios de salud mental de hospitales generales. Durante la reunión se abordaron temas clave como la derivación entre instituciones, el manejo de urgencias en salud mental, las internaciones judiciales y los dispositivos sustitutivos en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.
El director general de Salud Mental, Esteban Dávila, destacó que “la realidad de la provincia respecto al impacto de las problemáticas de salud mental es muy compleja”. Asimismo, subrayó que “encontrarnos presencialmente tiene como finalidad optimizar los recursos con los que contamos, para acompañar a la población y brindar una mejor atención”.
Por su parte, Laura Esteybar, referente del servicio de salud mental del Hospital Centenario de Gualeguaychú, valoró la oportunidad de compartir experiencias: “Nos permitió escucharnos, acordar criterios de comunicación y generar estrategias de articulación regional. Optimizar estas vías impacta directamente en la atención y el cuidado de la salud mental de la población”, afirmó.
Instituciones participantes
Participaron los hospitales monovalentes Escuela de Salud Mental (Paraná), Colonia (Diamante), Luis Ellerman (Rosario del Tala) y Colonia Raúl Camino (Federal), junto con los servicios de salud mental de los hospitales Centenario (Gualeguaychú), Felipe Heras (Concordia), Santa Rosa (Villaguay), San Antonio (Gualeguay), J.J. Urquiza (Concepción del Uruguay), San Martín, San Roque y Palma (Paraná).