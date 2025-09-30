Entre Ríos refuerza el sistema de salud con donación de equipamiento, medicamentos y tecnología
El Gobierno de Entre Ríos, a través de una donación de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), entregó 15 sillones odontológicos, 50 computadoras y medicamentos a hospitales, centros de atención primaria y municipios de distintos departamentos de la provincia.
La donación incluyó sillones odontológicos completos, con consultorios dentales Capri Full F y taburetes Professional MTX, en verde oscuro con tapizados Soft PVC. Este equipamiento permitirá mejorar notablemente la atención en los servicios de odontología del sistema público.
Destino de los sillones odontológicos
En el departamento Paraná se entregaron dos al Hospital San Martín, uno al Hospital Materno Infantil San Roque y otro al Centro de Referencia Dr. Arturo Oñativia. También se destinaron equipos al Hospital Santa Rosa de Chajarí, al Hospital San José de Federación, al CAPS Germán Rico de María Grande, al Hospital Santa Elena, al Hospital Masvernat y al CAPS Martina Caminal de Concordia. Además, recibieron sillones el Hospital San Roque de Rosario del Tala, el Hospital San José de Diamante, el Hospital de Paranacito, el Hospital J. J. Urquiza de Federal y el Hospital San Vicente de San Jaime de la Frontera.
Distribución de medicamentos e insumos
La CTM también donó medicamentos a municipios y centros de salud de Concordia, Villa del Rosario y Chajarí, así como a los hospitales San José de Federación, San Vicente de San Jaime de la Frontera y al Centro Regional de Referencia Dr. Ramón Carrillo de Concordia.
Los centros de atención primaria de Colonia La Argentina, Colonia Alemana, San Ramón, San Pedro, Pucheta (Los Conquistadores), Mostafá Alul (Santa Ana) y Bellotti (Colonia Ensanche Sauce), en el departamento Federación, también recibieron insumos.
Los medicamentos entregados incluyen antibióticos, analgésicos, antialérgicos, antifebriles, vitaminas, corticoides, anticonceptivos, preservativos, test de embarazo, fungicidas y tratamientos para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.
Incorporación de tecnología
En paralelo, se distribuyeron 50 computadoras destinadas a efectores de salud en los departamentos Federación, Colón, Uruguay, Concordia y Paraná, con el objetivo de modernizar la gestión y fortalecer la atención en el territorio.
Política sanitaria provincial
Estas acciones se enmarcan en la política de fortalecimiento del sistema público de salud que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos, orientada a garantizar el acceso equitativo a servicios de calidad para toda la población.