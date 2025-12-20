Entre Ríos refuerza el llamado a donar sangre durante las fiestas
El Programa Provincial de Hemoterapia (PPH), dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, recordó que la sangre no puede fabricarse y que siempre es necesaria, destacando la importancia de la donación voluntaria y frecuente.
La coordinadora del PPH, Lucrecia Etcheverry, señaló:
“Siempre hace falta que la gente se acerque a donar sangre, de todos los grupos, porque la demanda es permanente y cada donación representa una contribución directa y valiosa a la salud de muchas personas que atraviesan cirugías, tratamientos médicos, partos complejos o situaciones de emergencia”.
Etcheverry advirtió que, durante la época de fiestas y el verano, suele disminuir la cantidad de donantes, por lo que pidió a la población acercarse a los bancos de sangre y postas de donación distribuidos en toda la provincia para mantener la disponibilidad de este recurso vital.
Proceso de donación
El procedimiento es sencillo, rápido y seguro. Al llegar al centro de donación, el donante realiza un registro y una breve entrevista confidencial para garantizar la seguridad del proceso. La extracción consiste en una unidad de sangre (aproximadamente 450 ml), que el cuerpo repone en pocas horas, con un procedimiento que dura entre 7 y 10 minutos y utilizando material estéril y descartable.
Al finalizar, se ofrece un desayuno y se recomienda descansar unos minutos antes de retirarse.
Dónde donar sangre en Entre Ríos
La Red Provincial de Sangre cuenta con puntos de referencia regional en los siguientes hospitales:
- Paraná: San Martín y Materno Infantil San Roque
- Concordia: Delicia Concepción Masvernat
- Gualeguaychú: Centenario
- Concepción del Uruguay: Justo José de Urquiza
Además, existen postas de extracción en hospitales de:
Villaguay (Santa Rosa), Diamante (San José), Colón (San Benjamín), La Paz (9 de Julio), General Ramírez (Nuestra Señora del Luján), Nogoyá (San Blas), Basavilbaso (Sagrado Corazón de Jesús), Rosario del Tala (San Roque), Victoria (Fermín Salaberry), Paraná (De la Baxada Doctora Teresa Ratto), Chajarí (Santa Rosa), Federación (San José) y Federal (Justo José de Urquiza).