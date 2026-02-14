Entre Ríos refuerza el diagnóstico prenatal y la detección temprana de cardiopatías congénitas
En el marco del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, el Ministerio de Salud de Entre Ríos destacó la importancia del diagnóstico prenatal y la pesquisa neonatal para detectar de manera oportuna estas malformaciones que afectan entre 50 y 80 niños por año en la provincia.
Desde la cartera sanitaria remarcaron que la mitad de los casos requiere intervención médica, por lo que resultan fundamentales los controles durante el embarazo, la derivación a centros especializados y el seguimiento dentro de la red provincial y nacional.
Cada 14 de febrero se conmemora esta fecha destinada a visibilizar las alteraciones estructurales del corazón que se originan, en la mayoría de los casos, durante los primeros 30 días de formación cardíaca del embrión. Las formas más complejas suelen manifestarse al nacimiento, mientras que las de mediana o baja complejidad pueden detectarse en el primer año de vida, la niñez o incluso en la adolescencia.
En Argentina, entre el 1 y el 2 por ciento de los nacimientos presenta algún tipo de cardiopatía congénita. En Entre Ríos, se registran entre 50 y 80 nuevos casos anuales, de los cuales cerca de la mitad requiere tratamiento.
El jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Materno Infantil San Roque y referente provincial del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, Fernando Olmedo, explicó que “en cuanto a las causas, la mayoría son de origen desconocido. Algunas están asociadas a síndromes genéticos, como la trisomía 21 (síndrome de Down) o la trisomía 18 (síndrome de Edwards), que presentan una alta vinculación con cardiopatías”.
El especialista agregó que también existen factores que pueden favorecer su aparición, como la diabetes gestacional, la exposición a radiaciones o la ingesta de determinados medicamentos durante el embarazo, aunque estos casos son menos frecuentes.
Si las cardiopatías se detectan a tiempo, en la mayoría de los casos tienen una evolución favorable. Los avances en tratamientos por cateterismo permiten evitar cirugías en determinadas patologías. En los casos que requieren intervención quirúrgica, algunos pacientes pueden necesitar seguimiento de por vida, mientras que otros pueden desarrollar una vida completamente normal tras la resolución del cuadro.
Abordaje y red de atención
Desde el Ministerio se subrayó la importancia del diagnóstico prenatal, recomendando que entre las 23 y 24 semanas de gestación se incluya la evaluación cardíaca dentro del screening ecográfico general. La provincia cuenta con la Ley Provincial N° 10.290, que contempla el control obligatorio durante el embarazo.
Ante la sospecha de una cardiopatía, el caso es derivado al hospital San Roque para confirmar o descartar el diagnóstico. Además, Entre Ríos está adherida al Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que articula la derivación de casos de alta complejidad y define el centro de tratamiento correspondiente.
La Red Provincial de Cardiopatías cuenta con centros de referencia en Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Paraná, siendo esta última el principal centro para diagnóstico, tratamientos básicos y seguimiento posterior de los pacientes.