Entre Ríos refuerza el combate contra los incendios y envía brigadistas a Chubut
Las acciones se desarrollan bajo la coordinación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Gobierno nacional, en el marco del operativo desplegado para enfrentar los incendios forestales en la Patagonia. En ese contexto, Entre Ríos trasladará este sábado a la localidad chubutense de Cholila a cuatro brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Se trata de Sebastián Roth, Ángel Melchiori, Gabriel Frank y Gustavo Gerfo, quienes viajarán con un vehículo todoterreno, equipados con sistemas de comunicación, mochilas de combate y herramientas de zapa, indispensables para el trabajo en zonas de difícil acceso y alta intensidad ígnea.
El director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, explicó que el pedido surgió desde la conducción nacional del operativo: “El coordinador de medios de la AFE, Carlos Pérez Lindo, solicitó que nuestros brigadistas estén a disposición para hacernos presentes en el lugar”. En ese marco, detalló que, una vez evaluada la situación local, el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, autorizaron el envío de refuerzos a la zona afectada.
Aceñolaza precisó además que los brigadistas entrerrianos reemplazarán a equipos que ya cumplieron su ciclo operativo y pasarán a descanso, integrándose a un contingente conformado por personal de distintas provincias. El período de trabajo en territorio será de 10 días, con apoyo aéreo de aviones y helicópteros ya desplegados en el área, lindante con el Parque Nacional Los Alerces.
Incendios de alta complejidad
Según explicaron desde el área técnica, los incendios que afectan a estos bosques presentan condiciones particularmente complejas, debido a la presencia de especies arbóreas resinosas, como pinos, que incrementan la inflamabilidad y la intensidad del fuego. A ello se suma una alta carga de material combustible, lo que vuelve a estos focos difíciles de extinguir y de larga duración, con riesgo de reignición por brasas ocultas en troncos o raíces.
Entre las consecuencias más severas se cuentan la pérdida de biodiversidad florística y faunística, daños materiales, emisión de dióxido de carbono y un impacto paisajístico y turístico significativo, que agrava la situación ambiental y económica de la región afectada.