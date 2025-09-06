Entre Ríos refuerza controles para preservar el recurso ictícola en el río Uruguay
Con el objetivo de fortalecer la fiscalización de la actividad pesquera, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos mantuvo una reunión de trabajo con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y representantes de fuerzas de seguridad.
El encuentro fue encabezado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, y el presidente de la CTM, Alejandro Daneri. Participaron además el prefecto Jorge Rivinzky (Prefectura Concordia), el comisario principal César Primo (Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos), el comandante principal Matías Pérez (jefe del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional Argentina) y el director de Recursos Naturales y Fiscalización, Marcelo Sapetti.
Coordinación interinstitucional para evitar la depredación
La reunión tuvo como propósito coordinar acciones conjuntas para prevenir la depredación del río Uruguay, especialmente en la zona de la represa de Salto Grande y la ciudad de Concordia. Los ejes de trabajo incluyeron:
- Refuerzo de operativos de control en puntos estratégicos.
- Unificación de criterios de fiscalización entre organismos.
- Planificación de trabajos conjuntos en áreas clave de la costa.
Producción sostenible y preservación ambiental
“Fue un encuentro muy positivo porque logramos avanzar en un esquema de cooperación que permitirá optimizar recursos y garantizar la preservación del recurso ictícola, fundamental para la producción y las comunidades ribereñas”, destacó Boc-Hó.
Desde la cartera productiva se subrayó que estas instancias de articulación interinstitucional son decisivas para proteger el ecosistema del río Uruguay y asegurar una actividad pesquera sostenible en la región.