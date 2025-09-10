Entre Ríos refuerza acciones de prevención con la campaña “Decilo. Hablemos de suicidio”
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, la provincia de Entre Ríos impulsa políticas y acciones integradas para visibilizar la problemática, fortalecer la prevención y promover el uso de la línea 135, un servicio gratuito, anónimo y disponible las 24 horas para la atención de crisis emocionales y urgencias en salud mental.
La fecha es promovida por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de generar compromisos, difundir información confiable y sensibilizar a la sociedad sobre una temática de alcance global.
Acciones provinciales
El Gobierno entrerriano desarrolló una radio abierta impulsada por Diputados Medios, donde se abordaron diferentes ejes vinculados a la prevención y el abordaje del suicidio. Además, este jueves 11 las actividades se trasladarán a la comunidad de Federal, en el marco de un trabajo territorial que abarca a los 17 departamentos de la provincia.
Desde 2020, Entre Ríos cuenta con el Programa Provincial de Prevención del Suicidio, dependiente de la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud, que promueve estrategias de prevención, promoción y posvención, genera materiales de consulta, impulsa capacitaciones y difunde lineamientos para un tratamiento responsable en los medios de comunicación.
En agosto, la provincia lanzó oficialmente la campaña “Decilo. Hablemos de suicidio”, destinada a visibilizar la problemática, promover su prevención y reforzar la difusión de la línea 135.
Signos de alerta a tener en cuenta
Muchas personas que atraviesan situaciones de sufrimiento suelen manifestar señales que no deben ser ignoradas. Estas pueden indicar que la persona necesita ayuda, aunque no siempre impliquen intenciones de suicidio.
Algunas señales de alerta son:
- Cambios bruscos de conducta o estado de ánimo.
- Irritabilidad o impulsividad.
- Aislamiento.
- Tristeza constante o llanto incontenible.
- Frases o amenazas relacionadas con el suicidio.
Otras señales posibles incluyen:
- Dolores físicos frecuentes sin causa médica aparente.
- Bajo rendimiento escolar o en actividades.
- Consumo excesivo de alcohol o drogas.
- Conductas autodestructivas.
Frente a estas manifestaciones, es clave no ignorarlas. Todos podemos preguntar, acompañar y buscar ayuda profesional.
Más información en: portal.entrerios.gov.ar/suicidio