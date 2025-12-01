Entre Ríos reforzó su presencia en el mapa vitivinícola nacional durante una misión comercial en Buenos Aires
El Gobierno de Entre Ríos formó parte de una Ronda Internacional de Negocios y Capacitación, un encuentro que reunió a bodegas de todo el país con importadores de Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. La actividad fue organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y tuvo como eje generar nuevos vínculos comerciales para la exportación de vinos argentinos.
La jornada se desarrolló en la sede central del CFI, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se realizaron capacitaciones, una presentación sobre regiones vitivinícolas y una ronda de negocios orientada a fortalecer la inserción internacional del sector. Las bodegas entrerrianas participantes fueron Bodega Ianni, Altos del Palmar y Lugea Courault.
La secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor, Paula Vicari, subrayó el valor de la presencia provincial: “Estos espacios permiten que nuestras bodegas se vinculen directamente con mercados estratégicos y proyecten su crecimiento internacional.”
Desde el sector privado, las bodegas destacaron el impacto de abrir nuevos canales comerciales. Néstor Ianni, titular de Bodega Ianni, expresó que “el mundo tiene que empezar a descubrir que en la Argentina ya hay otros vinos aparte del de Cuyo”, remarcando la oportunidad de visibilizar la producción entrerriana.
En la misma línea, Sebastián Benavides, de Altos del Palmar, afirmó: “Instancias como esta realmente nos abren un montón de oportunidades, por lo que esto me parece una iniciativa de primer nivel”.
La participación entrerriana consolida su posicionamiento dentro del sector vitivinícola del país y fortalece su camino hacia nuevos mercados internacionales.