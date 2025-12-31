Entre Ríos reforzó en 2025 la formación de especialistas y consolidó el sistema de residencias en salud
A lo largo del año, la Coordinación de Residencias Médicas del Ministerio de Salud de Entre Ríos desplegó una agenda sostenida de trabajo orientada a fortalecer la formación de los profesionales en entrenamiento, optimizar los procesos académicos y administrativos, y profundizar la articulación interinstitucional con organismos provinciales y nacionales.
Durante 2025, la provincia reafirmó su compromiso con la formación de especialistas en el sistema de Residencias de Salud, con acciones concretas destinadas a jerarquizar el trayecto formativo y consolidar su reconocimiento académico.
Uno de los ejes centrales fue el fortalecimiento académico y la articulación docente, a través de la organización mensual de ateneos interresidencias, espacios que promovieron el intercambio interdisciplinario mediante la presentación de producciones académicas, casos clínicos y revisiones bibliográficas. En ese marco, también se dio continuidad al curso “Fundamentos en Pediatría”, dictado por el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan.
En materia de expansión y acreditación de carreras de posgrado, se concretó un avance clave a partir del trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), que permitió la aprobación por parte de la Coneau de la carrera de Especialista en Pediatría. La propuesta quedó habilitada en las tres sedes provinciales: Gualeguaychú, Concordia y Paraná, consolidando al sistema de residencias como espacio académico formalmente reconocido y fortaleciendo la formación de especialistas en el territorio.
Otro de los hitos institucionales fue el avance en el diálogo con la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (Amper), con el objetivo de reconocer el título de Psiquiatría para médicos especialistas en Salud Mental Comunitaria formados dentro del sistema de residencias.
Asimismo, resultó decisivo el sostenimiento del sistema provincial, ya que Entre Ríos asumió el financiamiento total de las becas de Salud Mental Comunitaria tras el retiro del aporte nacional, garantizando así la continuidad del programa y la estabilidad formativa de los profesionales.
Durante el año también se avanzó de manera significativa en la ampliación y fortalecimiento del sistema formativo. En ese sentido, se potenció la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Infanto Juvenil con la incorporación de profesionales de Trabajo Social; se sumó la disciplina de Psicología a la Residencia de Cuidados Paliativos, reforzando la atención integral; y se logró reabrir la Residencia de Anestesiología, con sede formadora en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, ampliando una oferta estratégica para la región.
Finalmente, la coordinadora de Residencias Médicas del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Daniela Bello, destacó: “Este conjunto de acciones refleja un año de consolidación, crecimiento y profesionalización del sistema de residencias médicas de la provincia, fortaleciendo la formación interdisciplinaria, la articulación académica y la calidad del proceso formativo”.