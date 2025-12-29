Entre Ríos reforzó el control y la calidad turística con la fiscalización de 358 alojamientos en 2025
A lo largo de 2025, el Gobierno de Entre Ríos profundizó su política de ordenamiento y fortalecimiento de la oferta turística, con la fiscalización de 358 alojamientos en distintos destinos de la provincia. El trabajo se desarrolló de manera articulada con los municipios y tuvo como objetivos centrales consolidar el Registro Hotelero Provincial, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y mejorar la calidad de los servicios.
Las acciones fueron llevadas adelante por el área de Fiscalización de la Secretaría de Turismo, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y permitieron incorporar nuevos establecimientos, regularizar categorías vencidas y elevar los estándares de la oferta formal en todo el territorio entrerriano.
Actualmente, el Registro Hotelero Provincial reúne cerca de 1.500 alojamientos, de los cuales más de 900 presentaban categorías vencidas, en algunos casos desde hacía varios años. Esta situación motivó un abordaje específico y territorial: 164 alojamientos con categorías caducadas fueron visitados y sus responsables recibieron acompañamiento personalizado, información clara y distintas alternativas para regularizar su situación.
El balance anual arrojó además resultados concretos en términos de crecimiento y actualización del registro. Un total de 82 alojamientos se homologaron por primera vez, ampliando la oferta formal en diversas localidades entrerrianas, mientras que 112 establecimientos renovaron su categoría dentro de los plazos previstos por la reglamentación vigente.
Los operativos de inspección, relevamiento y asesoramiento abarcaron gran parte de la provincia, con intervenciones en Santa Elena, La Paz, María Grande, Villa Urquiza, Valle María, Diamante, Colón, Villa Elisa, San José, Federación, Concordia, Chajarí, Gualeguay, Pueblo Belgrano y Gualeguaychú, entre otras ciudades. También se alcanzaron localidades más pequeñas, como Villa Clara, que logró la homologación de su primer alojamiento turístico.
Al respecto, el director general de Turismo, Sebastián Bel, destacó el impacto del trabajo realizado y los avances en materia de modernización: “La implementación del nuevo sistema digital de fiscalización nos permitió agilizar los trámites, ordenar la información y facilitar el cumplimiento de la normativa. Este proceso, junto con el trabajo articulado con las áreas de Turismo de los municipios, eleva los estándares del Registro Hotelero Provincial y mejora la calidad de los servicios que se brindan en cada destino”.
Desde la Secretaría de Turismo remarcaron que la formalización de la oferta de alojamientos constituye un pilar fundamental para el desarrollo turístico de Entre Ríos, ya que fortalece la competitividad de los destinos, acompaña a los prestadores y garantiza a quienes visitan la provincia servicios seguros, confiables y acordes a los estándares de la actividad.