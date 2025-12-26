Entre Ríos reforzó durante 2025 las políticas de cuidado de la salud mental y prevención del suicidio
El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Salud Mental, desarrolló a lo largo de 2025 una amplia agenda de acciones de promoción, atención y prevención del suicidio, con un abordaje territorial e intersectorial. Las iniciativas se implementaron de manera articulada con fuerzas de seguridad, el sistema educativo, la Justicia, universidades y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer el cuidado integral de la salud mental en la provincia.
Bajo el eje del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, se concretaron más de 80 intervenciones en distintos puntos de Entre Ríos. Estas acciones incluyeron conversatorios y espacios de formación destinados a instituciones educativas, comunidades locales y equipos de salud, orientados a sensibilizar sobre la problemática y a brindar herramientas teóricas y prácticas para la detección temprana y el acompañamiento adecuado de situaciones de riesgo.
En paralelo, se consolidó el funcionamiento de la Línea 135 de Acompañamiento y Abordaje de Urgencias por Motivos de Salud Mental, un dispositivo gratuito, confidencial y disponible las 24 horas, atendido por profesionales de la salud, que cumple un rol clave en la contención y orientación inmediata ante situaciones críticas.
Vigilancia de intentos de suicidio
En el marco del Plan Provincial de Vigilancia de Intentos de Suicidio, durante 2025 se logró que el 70 por ciento de los hospitales generales públicos de Entre Ríos notifique los casos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Desde el Ministerio se indicó que el objetivo es completar durante 2026 la incorporación de los efectores que aún no informan.
La disponibilidad de estos datos permite identificar grupos de mayor riesgo, monitorear el desempeño de los servicios de salud y orientar políticas públicas basadas en evidencia. Un aspecto central del sistema de vigilancia es que no se limita al registro estadístico, sino que incorpora un seguimiento activo de cada caso, con el propósito de reducir el riesgo de nuevos intentos.
Capacitaciones e instancias de formación
A lo largo del año, también se desplegó una intensa agenda de capacitaciones. Entre ellas, se destacan las formaciones a la Policía de Entre Ríos para la intervención en crisis de salud mental en la vía pública, así como una instancia específica para comunicadores y periodistas, enfocada en el tratamiento responsable del suicidio en los medios de comunicación.
Además, se dictaron cursos presenciales y virtuales dirigidos a trabajadores de la administración pública, con eje en el cuidado de la salud mental en el ámbito laboral. En ese mismo sentido, se avanzó en la firma de convenios de colaboración con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y el Ministerio de Seguridad y Justicia, fortaleciendo el trabajo conjunto y la formación continua.