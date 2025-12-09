Entre Ríos reduce tasas y ordena la factura eléctrica para aliviar el costo a usuarios y fortalecer la producción
El Gobierno de Entre Ríos oficializó, mediante el decreto Nº 3578, una actualización del esquema de tasas y contribuciones asociadas al servicio eléctrico. La medida apunta a aliviar la carga fiscal de los usuarios finales y a mejorar la competitividad del entramado productivo de la provincia.
La decisión se integra al compromiso del gobernador Rogelio Frigerio de avanzar hacia una estructura tributaria más simple y razonable, en un contexto marcado por los fuertes aumentos en los precios mayoristas de la energía a nivel nacional.
Reducción de tasas municipales y defensa del usuario final
A partir del 1° de enero de 2026, las concesionarias deberán actuar como agentes de percepción de las tasas municipales por alumbrado público, reduciendo el tope máximo del 16 al 13 por ciento para todos los usuarios. El objetivo es amortiguar el impacto de las tasas locales en la factura de luz.
El gobernador definió este límite como una herramienta clave para “evitar distorsiones y garantizar que la energía sea accesible para las familias entrerrianas”.
Sostenimiento de beneficios al sector industrial
El decreto también garantiza la continuidad de los beneficios del decreto Nº 7269/04, que establece la exención de tasas en la factura eléctrica para los usuarios industriales, con el fin de preservar la competitividad en un escenario de incrementos en el costo mayorista de la energía dispuesto por la Nación.
Desde el Ejecutivo señalaron: “Cada punto de competitividad cuenta. Nuestro compromiso es que la industria entrerriana pueda seguir creciendo y generando empleo”.
Acuerdo con los municipios
La provincia ratificó el Acta Acuerdo con los Municipios, que reduce la contribución municipal única asociada al servicio eléctrico del 8,69 al 6 por ciento. La medida busca transparentar los costos, garantizar tarifas razonables y evitar que los usuarios deban afrontar cargos ajenos a la prestación esencial.
Un Estado presente
El decreto instruye a la Secretaría de Energía y al EPRE a dictar las normativas necesarias para asegurar la correcta aplicación del nuevo esquema, de manera que los beneficios lleguen efectivamente a hogares, comercios e industrias.
Desde el gobierno provincial destacaron: “Entre Ríos está ordenando su estructura energética para proteger a las familias y acompañar a quienes producen. Es un paso más en la decisión de reducir los gravámenes que afectan la competitividad de la provincia”.