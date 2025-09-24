Maran Suites & Towers

Entre Ríos recibió reconocimiento en el Primer Encuentro Nacional de Manejo Integrado del Fuego

Redacción | 24/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La provincia de Entre Ríos participó en el Primer Encuentro Nacional de Manejo Integrado del Fuego, realizado en Santa Fe, que reunió a gestores, investigadores y brigadistas de todo el país, junto con especialistas de España, Chile y Bolivia.

Uno de los puntos más destacados fue el reconocimiento federal al Protocolo Interjurisdiccional suscripto entre Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, valorado como un modelo de coordinación y cooperación. El acuerdo establece lineamientos comunes para las acciones de campo y capacitaciones, lo que fue considerado un avance clave para enfrentar incendios de manera articulada.

La delegación entrerriana estuvo integrada por el responsable del Plan Manejo del Fuego provincial, Pablo Aceñolaza, y los brigadistas ambientales Ángel Melchiori y Emiliano Silic. Durante la exposición, presentaron la situación actual del sistema entrerriano, sus desafíos y las políticas implementadas.

Entre Ríos también compartió su experiencia en capacitaciones y en la implementación del sistema de autorización de quemas prescriptas, además de participar en una mesa de trabajo dedicada a la problemática de los incendios en humedales, que demandan estrategias específicas debido a sus características ambientales y de accesibilidad.

