Entre Ríos recibió reconocimiento en el Primer Encuentro Nacional de Manejo Integrado del Fuego
La provincia de Entre Ríos participó en el Primer Encuentro Nacional de Manejo Integrado del Fuego, realizado en Santa Fe, que reunió a gestores, investigadores y brigadistas de todo el país, junto con especialistas de España, Chile y Bolivia.
Uno de los puntos más destacados fue el reconocimiento federal al Protocolo Interjurisdiccional suscripto entre Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, valorado como un modelo de coordinación y cooperación. El acuerdo establece lineamientos comunes para las acciones de campo y capacitaciones, lo que fue considerado un avance clave para enfrentar incendios de manera articulada.
La delegación entrerriana estuvo integrada por el responsable del Plan Manejo del Fuego provincial, Pablo Aceñolaza, y los brigadistas ambientales Ángel Melchiori y Emiliano Silic. Durante la exposición, presentaron la situación actual del sistema entrerriano, sus desafíos y las políticas implementadas.
Entre Ríos también compartió su experiencia en capacitaciones y en la implementación del sistema de autorización de quemas prescriptas, además de participar en una mesa de trabajo dedicada a la problemática de los incendios en humedales, que demandan estrategias específicas debido a sus características ambientales y de accesibilidad.