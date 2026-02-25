Entre Ríos recibió las primeras dosis y confirmó que la campaña antigripal comenzará el 11 de marzo
Con la llegada de las primeras dosis a la provincia, el Ministerio de Salud de Entre Ríos puso en marcha la planificación y la logística para implementar la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, que comenzará el miércoles 11 de marzo en todo el país, según lo acordado en el Consejo Federal de Salud.
La definición se adoptó en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde los ministros de las distintas jurisdicciones consensuaron adelantar el inicio de la campaña ante la circulación de una nueva variante de influenza y el inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación ya se distribuyen las dosis en todo el territorio nacional. En ese contexto, la cartera sanitaria entrerriana confirmó que ya arribó el primer envío de vacunas para adultos y vacunas adyuvantadas destinadas a mayores de 65 años.
Actualmente se desarrolla un operativo logístico para garantizar la distribución en los 400 vacunatorios públicos de la provincia, con el objetivo de que las dosis estén disponibles al inicio de la estrategia.
Grupos priorizados
En la primera etapa, la vacunación estará destinada a:
- Personal de salud
- Embarazadas
- Puérperas
- Niños de seis a 24 meses
En tanto, las dosis adyuvantadas comenzarán a aplicarse a mayores de 65 años institucionalizados en establecimientos de larga estadía.
Posteriormente, se incorporará a personas de 24 meses a 64 años con factores de riesgo —quienes deberán presentar certificación médica— y a la población general mayor de 65 años.
Inicio anticipado
En Argentina, la mayor circulación de virus respiratorios suele registrarse entre abril y julio. Sin embargo, en los últimos años se observa un adelantamiento de la temporada.
Frente a este nuevo escenario, el inicio anticipado de la campaña busca asegurar una protección oportuna antes del pico de transmisión y mitigar el impacto que pueda generar la variante H3N2 y su subclado K, asociados a una mayor transmisibilidad.